В Україні немає системного дефіциту ліків, але виникають перебої з постачанням, - МОЗ
В Україні немає системного дефіциту лікарських засобів, попри російські атаки на фармацевтичну інфраструктуру. Водночас обстріли спричиняють тимчасові перебої з постачанням окремих препаратів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров’я на запит РБК-Україна.
Російські обстріли порушують постачання ліків
Росія систематично атакує склади, виробничі об’єкти та логістичну інфраструктуру фармацевтичного ринку. Через це виникає ризик пошкодження об’єктів, втрати запасів ліків і порушення маршрутів постачання.
У МОЗ наголошують, що попри ці загрози загального дефіциту препаратів немає.
"Системного дефіциту лікарських засобів в Україні немає. Водночас виникають точкові тимчасові труднощі з постачанням окремих препаратів", — повідомили у відомстві.
Наразі міністерство разом із виробниками, імпортерами та дистриб’юторами працює над усуненням перебоїв, відновленням постачання та зменшенням ризиків їх повторення.
Уряд змінює правила зберігання та ввезення препаратів
Кабінет Міністрів розширив можливості приймання, зберігання та відвантаження ліків із додаткових складських приміщень. Це передбачає постанова від 26 серпня 2026 року № 1062.
За визначених умов компанії можуть використовувати приміщення, яких немає в ліцензійному реєстрі або які належать іншому ліцензіату. При цьому вони повинні дотримуватися вимог до якості та простежуваності препаратів.
Ще одну постанову уряд ухвалив 13 жовтня 2026 року. Документ № 1254 стосується державного контролю якості ліків, які ввозять в Україну.
Зміни передбачають спрощення окремих процедур огляду імпортованих препаратів та особливі умови контролю під час повторного ввезення тієї самої серії.
У МОЗ пояснюють, що нові правила мають допомогти швидше доставляти ліки до аптек і медичних закладів. Також вони повинні зменшити ризик одночасної втрати великих запасів препаратів і забезпечити безперервність постачання.
Водночас вимоги до якості лікарських засобів залишаються чинними.
- Раніше повідомлялося, що Кабмін спростив контроль імпортних ліків через російські атаки на склади.
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