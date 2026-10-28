В Україні немає системного дефіциту ліків, але виникають перебої з постачанням, - МОЗ

В Україні немає системного дефіциту лікарських засобів, попри російські атаки на фармацевтичну інфраструктуру. Водночас обстріли спричиняють тимчасові перебої з постачанням окремих препаратів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров’я на запит РБК-Україна.

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Російські обстріли порушують постачання ліків

Росія систематично атакує склади, виробничі об’єкти та логістичну інфраструктуру фармацевтичного ринку. Через це виникає ризик пошкодження об’єктів, втрати запасів ліків і порушення маршрутів постачання.

У МОЗ наголошують, що попри ці загрози загального дефіциту препаратів немає.

"Системного дефіциту лікарських засобів в Україні немає. Водночас виникають точкові тимчасові труднощі з постачанням окремих препаратів", — повідомили у відомстві.

Наразі міністерство разом із виробниками, імпортерами та дистриб’юторами працює над усуненням перебоїв, відновленням постачання та зменшенням ризиків їх повторення.

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Уряд змінює правила зберігання та ввезення препаратів

Кабінет Міністрів розширив можливості приймання, зберігання та відвантаження ліків із додаткових складських приміщень. Це передбачає постанова від 26 серпня 2026 року № 1062.

За визначених умов компанії можуть використовувати приміщення, яких немає в ліцензійному реєстрі або які належать іншому ліцензіату. При цьому вони повинні дотримуватися вимог до якості та простежуваності препаратів.

Ще одну постанову уряд ухвалив 13 жовтня 2026 року. Документ № 1254 стосується державного контролю якості ліків, які ввозять в Україну.

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Зміни передбачають спрощення окремих процедур огляду імпортованих препаратів та особливі умови контролю під час повторного ввезення тієї самої серії.

У МОЗ пояснюють, що нові правила мають допомогти швидше доставляти ліки до аптек і медичних закладів. Також вони повинні зменшити ризик одночасної втрати великих запасів препаратів і забезпечити безперервність постачання.

Водночас вимоги до якості лікарських засобів залишаються чинними.