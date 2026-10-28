Турция предостерегла Украину и РФ от новых атак на суда в Черном море, - Reuters

Министр обороны Турции Яшар Гюлер в среду, 28 октября, предостерег Россию и Украину от дальнейших атак на коммерческие суда в Черном море. Он заявил, что Анкара оставляет за собой право прибегать к юридическим мерам в ответ на такие удары.

Его заявление цитирует агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Призыв к безопасности судоходства

Анкара заявляет, что ожидает ответа от России и Украины на свое предложение, направленное на прекращение усиливающихся атак и обеспечение безопасной перевозки зерна из региона.

Выступая в Софии по итогам встречи по вопросам безопасности между министрами обороны и военным руководством причерноморских государств — Турции, Румынии и Болгарии, Гюлер заявил, что во время войны гражданские суда, осуществляющие судоходство и работу в Черном море, подвергались атакам дронов и ракет, а также страдали от дрейфующих мин.

"Мы с беспокойством следим за интенсивными атаками на коммерческие суда в Черном море и призываем стороны действовать разумно, в соответствии с принципом безопасности судоходства в открытом море", — сказал он.

Гюлер также сообщил, что 28 октября еще одно коммерческое судно подверглось атаке трех беспилотников в пределах морской юрисдикции Болгарии. Речь идет о греческом контейнеровозе под флагом Либерии.

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Анкара оставляет за собой право на юридические меры

"Мы также оставляем за собой все юридические права в связи с атаками на суда под турецким флагом или принадлежащие турецким владельцам и очень внимательно следим за развитием событий. Необходимые предупреждения постоянно доводятся до обеих сторон, чтобы коммерческое судоходство не попадало в зону конфликта, а нападения на гражданские суда были немедленно прекращены", — сказал министр обороны Турции.

Гюлер также отметил, что Турция, Румыния и Болгария, осуществляющие разминирование в Черном море, согласились с важностью усиления защиты критически важной подводной инфраструктуры.

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