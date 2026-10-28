Туреччина застерегла Україну та РФ від нових атак на судна в Чорному морі, - Reuters
Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер у середу, 28 жовтня, застеріг Росію та Україну від подальших атак на комерційні судна в Чорному морі. Він заявив, що Анкара залишає за собою право вдаватися до юридичних заходів у відповідь на такі удари.
Його заяву цитує агенція Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Заклик до безпеки мореплавства
Анкара заявляє, що очікує на відповіді Росії та України щодо своєї пропозиції, спрямованої на припинення атак, які посилюються, та забезпечення безпечного транспортування зерна з регіону.
Виступаючи в Софії за підсумками зустрічі з питань безпеки між міністрами оборони та військовим керівництвом причорноморських держав — Туреччини, Румунії та Болгарії, Гюлер заявив, що під час війни цивільні судна, які здійснюють судноплавство та роботу в Чорному морі, зазнали атак дронів та ракет, а також потерпали від дрейфуючих мін.
"Ми з занепокоєнням стежимо за інтенсивними атаками на комерційні судна в Чорному морі та закликаємо сторони діяти розсудливо, відповідно до принципу безпеки судноплавства у відкритому морі",- сказав він.
Гюлер також повідомив, що 28 жовтня ще одне комерційне судно зазнало атаки трьох безпілотників у межах морської юрисдикції Болгарії. Йдеться про грецьке контейнеровозне судно під прапором Ліберії.
Анкара залишає за собою право на юридичні кроки
"Ми також залишаємо за собою всі юридичні права у зв’язку з атаками на судна під турецьким прапором або ті, що належать турецьким власникам, і дуже уважно стежимо за розвитком подій. Необхідні попередження постійно доводяться до обох сторін, щоб комерційне судноплавство не потрапляло до зони конфлікту, а напади на цивільні судна були негайно припинені", - сказав міністр оборони Туреччини.
Гюлер також зазначив, що Туреччина, Румунія та Болгарія, які здійснюють розмінування в Чорному морі, погодилися з важливістю посилення захисту критичної підводної інфраструктури.
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