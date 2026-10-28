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Новини Атака РФ на цивільні судна
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Туреччина застерегла Україну та РФ від нових атак на судна в Чорному морі, - Reuters

Туреччина застерегла від ударів у Чорному морі

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер у середу, 28 жовтня, застеріг Росію та Україну від подальших атак на комерційні судна в Чорному морі. Він заявив, що Анкара залишає за собою право вдаватися до юридичних заходів у відповідь на такі удари.

Його заяву цитує агенція Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заклик до безпеки мореплавства

Анкара заявляє, що очікує на відповіді Росії та України щодо своєї пропозиції, спрямованої на припинення атак, які посилюються, та забезпечення безпечного транспортування зерна з регіону.

Виступаючи в Софії за підсумками зустрічі з питань безпеки між міністрами оборони та військовим керівництвом причорноморських держав — Туреччини, Румунії та Болгарії, Гюлер заявив, що під час війни цивільні судна, які здійснюють судноплавство та роботу в Чорному морі, зазнали атак дронів та ракет, а також потерпали від дрейфуючих мін.

"Ми з занепокоєнням стежимо за інтенсивними атаками на комерційні судна в Чорному морі та закликаємо сторони діяти розсудливо, відповідно до принципу безпеки судноплавства у відкритому морі",- сказав він.

Гюлер також повідомив, що 28 жовтня ще одне комерційне судно зазнало атаки трьох безпілотників у межах морської юрисдикції Болгарії. Йдеться про грецьке контейнеровозне судно під прапором Ліберії.

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Анкара залишає за собою право на юридичні кроки

"Ми також залишаємо за собою всі юридичні права у зв’язку з атаками на судна під турецьким прапором або ті, що належать турецьким власникам, і дуже уважно стежимо за розвитком подій. Необхідні попередження постійно доводяться до обох сторін, щоб комерційне судноплавство не потрапляло до зони конфлікту, а напади на цивільні судна були негайно припинені", - сказав міністр оборони Туреччини.

Гюлер також зазначив, що Туреччина, Румунія та Болгарія, які здійснюють розмінування в Чорному морі, погодилися з важливістю посилення захисту критичної підводної інфраструктури.

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Автор: 

корабель (1704) Туреччина (2702) Чорне море (1696)
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Топ коментарі
+10
Знову ``обидві сторони``? А про те що саме Сосія топить суда в економічних водах країн НАТО то ніслова. Пішла значить нах турецька шльондра
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28.10.2026 18:32 Відповісти
+9
а що ваші турецькі корита особливі ? ви далі торгуєте з агресором , через вас кацапія купує запчастини для зброї ,кацапи відпочивають у вас настав час платити за підтримку агресора .
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28.10.2026 18:31 Відповісти
+3
А то що?
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28.10.2026 19:06 Відповісти

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