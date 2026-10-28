Туреччина застерегла Україну та РФ від нових атак на судна в Чорному морі, - Reuters

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер у середу, 28 жовтня, застеріг Росію та Україну від подальших атак на комерційні судна в Чорному морі. Він заявив, що Анкара залишає за собою право вдаватися до юридичних заходів у відповідь на такі удари.

Його заяву цитує агенція Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заклик до безпеки мореплавства

Анкара заявляє, що очікує на відповіді Росії та України щодо своєї пропозиції, спрямованої на припинення атак, які посилюються, та забезпечення безпечного транспортування зерна з регіону.

Виступаючи в Софії за підсумками зустрічі з питань безпеки між міністрами оборони та військовим керівництвом причорноморських держав — Туреччини, Румунії та Болгарії, Гюлер заявив, що під час війни цивільні судна, які здійснюють судноплавство та роботу в Чорному морі, зазнали атак дронів та ракет, а також потерпали від дрейфуючих мін.

"Ми з занепокоєнням стежимо за інтенсивними атаками на комерційні судна в Чорному морі та закликаємо сторони діяти розсудливо, відповідно до принципу безпеки судноплавства у відкритому морі",- сказав він.

Гюлер також повідомив, що 28 жовтня ще одне комерційне судно зазнало атаки трьох безпілотників у межах морської юрисдикції Болгарії. Йдеться про грецьке контейнеровозне судно під прапором Ліберії.

Читайте також: Морські дрони атакували грецький контейнеровоз біля узбережжя Болгарії

Анкара залишає за собою право на юридичні кроки

"Ми також залишаємо за собою всі юридичні права у зв’язку з атаками на судна під турецьким прапором або ті, що належать турецьким власникам, і дуже уважно стежимо за розвитком подій. Необхідні попередження постійно доводяться до обох сторін, щоб комерційне судноплавство не потрапляло до зони конфлікту, а напади на цивільні судна були негайно припинені", - сказав міністр оборони Туреччини.

Гюлер також зазначив, що Туреччина, Румунія та Болгарія, які здійснюють розмінування в Чорному морі, погодилися з важливістю посилення захисту критичної підводної інфраструктури.

Читайте також: Чорне море стало небезпечнішим за Перську затоку: від початку року атаковано понад 570 суден,- FT