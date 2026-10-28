Саперы Александр Ковальчук и Денис Сидорич погибли во время гуманитарного разминирования на Сумщине, - ГСЧС. ФОТО
В Сумской области во время гуманитарного разминирования погибли саперы из Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Сумы" ГСЧС Украины — майор службы гражданской защиты, начальник группы механизированного разминирования Александр Ковальчук и мастер-сержант службы гражданской защиты, сапер-оператор Денис Сидорич.
Об этом сообщил председатель ГСЧС Украины Андрей Даник, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что во время работы пиротехнического расчета в Шосткинском районе взорвался российский боеприпас. Один сапер погиб на месте, другого в критическом состоянии доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Александр Ковальчук
Александру было 32 года. Более 15 из них он посвятил службе в ГСЧС. От курсанта факультета гражданской защиты он прошел путь до начальника группы механизированного разминирования. За этим путем — годы обучения, опыта, ответственности и ежедневной работы, от которой зависит безопасность людей.
Дома Александра ждали жена, 4-летний сын и родители.
Денис Сидорич
Денису было 39 лет. Он вступил в ряды ГСЧС в 2022 году, с началом полномасштабного вторжения. В самое тяжелое для страны время он выбрал службу, стал сапером-оператором и выполнял работу, которая ежедневно требовала выдержки, знаний и мужества.
Дома Дениса ждали жена, 8-летний сын и родители.
Как рассказал глава ГСЧС, Александр и Денис пришли на службу разными путями, в разное время. Но их объединяло главное — преданность своему делу, ответственность за жизни других и готовность выполнять свой долг там, где это было необходимо. Они погибли во время работы, очищая украинскую землю от смертоносного российского оружия.
"Эту утрату ощущают не только их родные, но и вся наша большая семья ГСЧС. Мы потеряли коллег, побратимов, людей, с которыми делили службу, ответственность и общее дело.
От имени всех спасателей выражаю искренние соболезнования семьям Александра и Дениса. Никакие слова не утешат вашу боль. Мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль. Светлая память Александру Ковальчуку и Денису Сидоричу. Спасибо вам за службу. За все, что вы сделали для людей и Украины. Низкий поклон!", — подчеркнул Даник.
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