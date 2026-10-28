Саперы Александр Ковальчук и Денис Сидорич погибли во время гуманитарного разминирования на Сумщине, - ГСЧС. ФОТО

В Сумской области во время гуманитарного разминирования погибли саперы из Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Сумы" ГСЧС Украины — майор службы гражданской защиты, начальник группы механизированного разминирования Александр Ковальчук и мастер-сержант службы гражданской защиты, сапер-оператор Денис Сидорич.

Об этом сообщил председатель ГСЧС Украины Андрей Даник, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что во время работы пиротехнического расчета в Шосткинском районе взорвался российский боеприпас. Один сапер погиб на месте, другого в критическом состоянии доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Александр Ковальчук

Александру было 32 года. Более 15 из них он посвятил службе в ГСЧС. От курсанта факультета гражданской защиты он прошел путь до начальника группы механизированного разминирования. За этим путем — годы обучения, опыта, ответственности и ежедневной работы, от которой зависит безопасность людей.

Дома Александра ждали жена, 4-летний сын и родители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Врачи пять дней боролись за жизнь: от тяжких ранений в результате обстрела скончался спасатель Юрий Ильченко. ФОТО

Денис Сидорич

Денису было 39 лет. Он вступил в ряды ГСЧС в 2022 году, с началом полномасштабного вторжения. В самое тяжелое для страны время он выбрал службу, стал сапером-оператором и выполнял работу, которая ежедневно требовала выдержки, знаний и мужества.

Дома Дениса ждали жена, 8-летний сын и родители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатель Анатолий Гопка погиб во время атаки РФ на Славянск: его тело обнаружили под завалами. ФОТО

Как рассказал глава ГСЧС, Александр и Денис пришли на службу разными путями, в разное время. Но их объединяло главное — преданность своему делу, ответственность за жизни других и готовность выполнять свой долг там, где это было необходимо. Они погибли во время работы, очищая украинскую землю от смертоносного российского оружия.

"Эту утрату ощущают не только их родные, но и вся наша большая семья ГСЧС. Мы потеряли коллег, побратимов, людей, с которыми делили службу, ответственность и общее дело.

От имени всех спасателей выражаю искренние соболезнования семьям Александра и Дениса. Никакие слова не утешат вашу боль. Мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль. Светлая память Александру Ковальчуку и Денису Сидоричу. Спасибо вам за службу. За все, что вы сделали для людей и Украины. Низкий поклон!", — подчеркнул Даник.