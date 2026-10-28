Сапери Олександр Ковальчук і Денис Сидорич загинули під час гуманітарного розмінування на Сумщині, - ДСНС. ФОТО
На Сумщині під час гуманітарного розмінування загинули сапери з Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Суми" ДСНС України - майор служби цивільного захисту начальник групи механізованого розмінування Олександр Ковальчук та майстер-сержант служби цивільного захисту сапер-оператор Денис Сидорич
Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що під час роботи піротехнічного розрахунку у Шосткинському районі здетонував російський боєприпас. Один сапер загинув на місці, іншого в критичному стані доправили до лікарні, але врятувати його не вдалося.
Олександр Ковальчук
Олександру було 32 роки. Понад 15 із них він присвятив службі в ДСНС. Від курсанта факультету цивільного захисту він пройшов шлях до начальника групи механізованого розмінування. За цим шляхом - роки навчання, досвіду, відповідальності й щоденної роботи, від якої залежить безпека людей.
На Олександра вдома чекали дружина, 4-річний син і батьки.
Денис Сидорич
Денису було 39 років. Він приєднався до лав ДСНС у 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення. У найважчий для країни час обрав службу, став сапером-оператором і виконував роботу, яка щодня вимагала витримки, знань і мужності.
На Дениса вдома чекали дружина, 8-річний син і батьки.
Як розповів голова ДСНС, Олександр і Денис прийшли до служби різними шляхами, у різний час. Але їх об’єднувало головне - відданість своїй справі, відповідальність за життя інших і готовність виконувати свій обов’язок там, де це було потрібно. Вони загинули під час роботи, очищуючи українську землю від смертоносної російської зброї.
"Цю втрату відчувають не лише їхні рідні, а й уся наша велика родина ДСНС. Ми втратили колег, побратимів, людей, із якими ділили службу, відповідальність і спільну справу.
Від імені всіх рятувальників висловлюю щирі співчуття родинам Олександра та Дениса. Жодні слова не втамують вашого болю. Ми сумуємо разом із вами й розділяємо ваш біль. Світла пам’ять Олександру Ковальчуку та Денису Сидоричу. Дякую вам за службу. За все, що ви зробили для людей і України. Низький уклін!", - наголосив Даник.
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