93% маршрута без оператора: полк "Лава" впервые провел автономную миссию с НРК под управлением искусственного интеллекта. ВИДЕО
Индустрия дронов
Полк беспилотных систем "Лава", входящий в состав2-го корпуса НГУ "Хартия", провел автономную логистическую миссию наземного роботизированного комплекса (НРК) с искусственным интеллектом. Это первая подобная миссия в боевых условиях.
Об этом полк сообщил в социальных сетях, передает Цензор.НЕТ.
Детали автономного прохождения
Благодаря интеграции ИИ с платформой НРК машина без оператора преодолела 93% маршрута длиной 20 километров. Оператор взял на себя управление лишь на участке длиной 1,4 километра.
В "Лаве" объяснили, как работает технология: сначала специальный НРК проезжает маршрут и с помощью лидара (технология измерения расстояния с помощью лазерных импульсов) сканирует местность для создания ее 3D-модели.
Далее основная машина движется по этой модели: камеры в режиме реального времени распознают дорогу, обочины и препятствия, а ИИ принимает решения. При этом оператор может скорректировать траекторию, задать скорость на отдельных участках, но вести машину вручную непрерывно больше не требуется.
"Эта миссия показала, что автономные наземные системы уже готовы к реальным боевым условиям. Самое важное изменение — оператор перестает быть водителем и становится диспетчером. Он не управляет машиной каждую секунду, а контролирует движение и вмешивается только там, где нужно. Конечная цель — один диспетчер для нескольких НРК одновременно", — сказал командир батальона НРК полка "Лава" Андрей "Математик" Копач.
Соответствующее программное решение разрабатывает компания Apex AI. Полк "Лава" присоединился к формированию технических требований и полевым испытаниям.
Новые задачи
В "Лаве" прогнозируют, что следующим этапом может стать эвакуация.
"Когда подобные НРК поступят в массовое использование, личный состав сможет выполнить значительно больше рейсов. Также важно, что НРК с ИИ меньше зависят от постоянного канала управления — например, от Starlink", — сказал "Математик".
Отмечается, что "Лава" продолжает развивать автономные миссии и планирует масштабировать технологию на эвакуационные и боевые задачи.
Справочно
21-й полк беспилотных систем "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия" выполняет боевые задачи на Купянском и Харьковском направлениях. Полк объединяет воздушные разведывательные и ударные беспилотники, наземные роботизированные комплексы, систему ISTAR и собственные R&D-лаборатории в единый организм, обеспечивающий технологическое превосходство на поле боя.
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