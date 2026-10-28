93% маршруту без оператора: полк "Лава" вперше провів автономну місію з НРК під керуванням штучного інтелекту. ВIДЕО

Індустрія дронів

Полк безпілотних систем "Лава", який входить до 2-го корпусу НГУ "Хартія", провів автономну логістичну місію наземного роботизованого комплексу (НРК) зі штучним інтелектом. Це перша подібна місія в бойових умовах.

Про це полк повідомив у соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі автономного проходження

Завдяки інтеграції ШІ з НРК-платформою машина без оператора подолала 93% маршруту з 20 кілометрів. Оператор взяв на себе керування лише на відтинку у 1,4 кілометри.

У "Лаві" пояснили, як працює технологія: спочатку спеціальний НРК проїжджає маршрут і лідаром (технологія вимірювання відстані за допомогою лазерних імпульсів) сканує місцевість для створення її 3D-моделі.

Далі основна машина рухається по цій моделі: камери в реальному часі розпізнають дорогу, узбіччя і перешкоди, а ШІ ухвалює рішення. При цьому оператор може поправити трек, задати швидкість на окремих ділянках, але вести машину вручну безперервно більше не потрібно.

"Ця місія показала, що автономні наземні системи вже готові до реальних бойових умов. Найважливіша зміна — оператор перестає бути водієм і стає диспетчером. Він не веде машину кожну секунду, а контролює рух і втручається тільки там, де треба. Кінцева мета — один диспетчер для кількох НРК одночасно", - сказав командир батальйону НРК полку "Лава" Андрій "Математик" Копач.

Відповідне програмне рішення розробляє компанія Apex AI. Полк "Лава" долучився до формування технічних вимог і польових випробувань.

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Нові завдання

У "Лаві" прогнозують, що наступним етапом може стати евакуація.

"Коли подібні НРК вийдуть у масове використання, особовий склад зможе виконати значно більше рейсів. Також важливо, що НРК з ШІ менше залежать від постійного каналу керування — наприклад, від Starlink", - сказав "Математик".

Зазначається, що "Лава" продовжує розвивати автономні місії та планує масштабувати технологію на евакуаційні і бойові завдання.

Довідково

21-й полк безпілотних систем "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія" виконує бойові завдання на Куп'янському та Харківському напрямках. Полк об'єднує повітряні розвідувальні й ударні безпілотники, наземні роботизовані комплекси, систему ISTAR та власні R&D-лабораторії в єдиний організм, який забезпечує технологічну перевагу на полі бою.

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