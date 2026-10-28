НРК-амфібії тепер доступні на Brave1 Market: представлені перші три вироби, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Індустрія дронів

Відтепер на платформі Brave1 Market доступний новий клас наземних роботизованих комплексів – НРК-амфібії. Для них кластер оборонних інновацій Brave1 створив окрему категорію, де вже представлені перші три вироби.

Про це повідомили в Міноборони, пеедає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, асортимент буде розширюватися. Згодом військові підрозділи зможуть замовляти ці комплекси за програмою "єБали".

НРК-амфібії змінюють фронтову логістику

Амфібійні НРК – це новий клас роботів, що розширює можливості наземних операцій. Річки, канали й болотисті ділянки можуть ускладнити або повністю перекрити шлях до позицій. Через це доставити військовим провізію і боєкомплект буває непросто.

Також дивіться: Унікальна місія 60-ї ОМБр: двох цивільних евакуювали з Лиману за допомогою НРК. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наземні дрони-амфібії – це удосконалені логістичні роботи. Вони зберігають високу прохідність на суші й за лічені секунди переходять у режим руху водою, щоб продовжувати маршрут там, де звичайному наземному дрону довелося б зупинитися.

Щоб такі рішення швидше потрапляли на фронт, Brave1 спільно з Міністерством оборони України системно розвивають ринок амфібійних систем.

Також читайте: Міноборони та Brave1 випробували дрони з ШІ-донаведенням: шість виробників отримали рекомендації для закупівлі

Повідомляється, що ще в червні 2026 року Brave1 запустив окремий грантовий напрям "НРК-амфібії". Завдяки постійному зворотному звʼязку від військових українські розробники удосконалюють свої інновації під реалії фронту.

Також читайте: Україна першою у світі розвиває напрям евакуаційних БпЛА, - Міноборони

Перша бойова місія дрона-амфібії в ЗСУ

У Міноборони наголошують, що ефективність технології вже доведена на полі бою. Нещодавно військовослужбовці підрозділу Alter Ego 93-ї ОМБр провели першу в історії бойову місію на роботі-амфібії. Комплекс подолав надскладний маршрут – понад 40 км сушею та водою, і успішно доправив провізію і боєкомплект на позиції.



