Україна першою у світі розвиває напрям евакуаційних БпЛА, - Міноборони

Індустрія дронів

Україна першою у світі розвиває напрям евакуаційних безпілотних літальних апаратів (БпЛА), здатних рятувати військовослужбовців там, де наземна евакуація неможлива.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, цього року українські захисники вже провели першу у світі медичну евакуацію важким дроном. Згодом – успішно випробували безпілотник, який повернувся з пораненими під дією ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) завдяки навігації на основі штучного інтелекту (ШІ).

Кластер оборонних інновацій Brave1 за підтримки Міністерства оборони України працює над розвитком напрямку евакуаційних БпЛА.

Переваги безпілотних евакуаційних дронів

У Міноборони зауважують, що в умовах сучасної війни класичні методи евакуації часто недоступні через масове застосування БпЛА. Тому нині основним способом порятунку військовослужбовців стали наземні роботизовані комплекси (НРК). Вони успішно вивозять захисників з небезпечних ділянок, проте мають обмеження у швидкості. Водночас для важкопораненого військового втрата часу буває критичною.

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Коли кожна хвилина на рахунку, а всі шляхи заміновані або відрізані ворогом, єдиним варіантом евакуації залишається небо. Саме в такому разі на допомогу можуть прийти важкі повітряні дрони.

Вимоги до виробників евакуаційних безпілотників

У 2024 році Brave1 спільно з військовими сформував запит і дав поштовх до розвитку нового напряму – евакуаційні безпілотники. Для defense-tech ринку прописали такі критерії:

борт має гарантовано нести 130 кг на відстань від 15 км;

щоб вижити в умовах РЕБ, дрони повинні мати інтегровану систему зв’язку (не менше 3 альтернативних типів).

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Опційно такі дрони можуть оснащуватися лідарами, системами оптичної стабілізації та навігації без GPS.

Успішні евакуації

У жовтні 2026 року Збройні Сили України провели першу у світі медичну евакуацію важким дроном. Піхотинця 30 ОМБр вдалося врятувати із заблокованої ворогом позиції.

Операцію виконав гексакоптер "Heavy Shot Аюдаг-6" від учасника Brave1. Це 98-кілограмовий борт із вантажопідйомністю 130 кілограмів, який у цій місії подолав понад 15 км в один бік.

Зазначається, що підготовка до місії тривала місяцями та враховувала досвід роти НРК 92-ї ОШБр. Захиснику заздалегідь скинули евакуаційне спорядження – він мав самостійно закріпитися на лебідці коптера. А під час самої евакуації суміжні підрозділи підняли свої бомбери, щоб відвернути увагу ворожих зенітних дронів від рятувального борту.

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Нещодавно українська компанія, учасник Brave1, представила комплекс Stargate – перший безпілотник, спроєктований спеціально для евакуації за запитом штурмовиків.

Борт розгортається за 10 хвилин, здатен нести 150 кг зі швидкістю до 105 км/год і оснащений медичним модулем із ношами. Завдяки програмному забезпеченню на основі ШІ у разі повного глушіння навігації дрон здатен самостійно прокласти маршрут і повернутися до безпечної зони.

За допомогою цього дрона штурмовики полку CODE 9.2 за один тиждень здійснили дві успішні повітряні евакуації важкопоранених бійців із сірої зони. Військові перебували за 5 км від кордону з рф, де через складний рельєф, водні перешкоди та загрозу FPV-дронів наземний порятунок був неможливим.

Безпілотник пролетів майже 30 км в один бік і повернувся із захисниками на борту під дією ворожого РЕБу, орієнтуючись суто завдяки ШІ-навігації. Операцію прикривали важкі ударні дрони, які масовано придушували ворожі позиції.

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