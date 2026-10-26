Бійці 475-го штурмового полку евакуювали двох поранених побратимів із поля бою новим дроном StarGate. ВIДЕО
Військові 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 за тиждень двічі евакуювали з поля бою важкопоранених бійців суміжних підрозділів за допомогою безпілотника для повітряних евакуацій StarGate.
Про це повідомили в полку у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Деталі евакуації
За даними полку, врятовані бійці — 25-річний Євген із позивним "Ізюм" і 24-річний Артем — "Колобок". Обидва дістали тяжких поранень кінцівок і перебували на позиціях у сірій зоні, приблизно за пʼять кілометрів від кордону з Росією.
Через складний рельєф, водні перешкоди та загрозу російських FPV-дронів наземна евакуація була неможливою, тож єдиним доступним способом залишалася евакуація повітрям.
Як це було
Упродовж тижня військовослужбовці CODE 9.2 спланували, підготували та провели дві комплексні евакуаційні місії. До цього долучилася команда компанії SkyFall, яка є розробником і виробником StarGate.
Операції, за словами військових, вимагали взаємодії кількох підрозділів, додаткових сил і засобів та вогневого прикриття. Для придушення російських позицій застосовували, зокрема, важкі ударні дрони Vampire.
Під час однієї з місій StarGate подолав майже 30 кілометрів до позиції пораненого й приблизно стільки ж назад, вже з бійцем на борту.
У районі операції російські військові активно застосовували засоби РЕБ і намагалися повністю придушити сигнали супутникової навігації. Попри це, за словами полку, завдяки навігаційній системі на базі штучного інтелекту й майстерності пілотів політ вдалося забезпечити без GPS, а місію успішно завершити.
Командир 475-го ОШП "CODE 9.2" Олександр Настенко ("Флінт") розповів, що наступне завдання — використати набутий досвід для підготовки екіпажів і зробити такі місії системною практикою.
"Надалі ми плануємо внести зміни до штатної структури нашого полку та створити у складі медичної роти окреме відділення санітарної авіації. Воно спеціалізуватиметься безпосередньо на евакуації поранених із поля бою повітряним транспортом", — наголосив командир.
Більше про дрон StarGate
- За даними розробника, StarGate — перша в Україні спеціалізована безпілотна повітряна платформа для евакуації з поля бою (CASEVAC).
- Її створили на запит військових для випадків, коли наземний транспорт не може дістатися до пораненого або це надто небезпечно. Дрон може перевозити до 150 кілограмів і розвивати швидкість до 105 км/год.
- Евакуаційний модуль обладнано медичними ношами, а бортові системи ШІ, навігації й резервування зв'язку, за словами розробників, дають змогу продовжувати місію навіть за умов придушення GPS і втрати зв'язку.
Нагадаємо, українська армія провела першу в історії евакуацію пораненого бійця з лінії фронту за допомогою повітряного безпілотника.
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