Бійці 475-го штурмового полку евакуювали двох поранених побратимів із поля бою новим дроном StarGate. ВIДЕО

Військові 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 за тиждень двічі евакуювали з поля бою важкопоранених бійців суміжних підрозділів за допомогою безпілотника для повітряних евакуацій StarGate.

Про це повідомили в полку у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі евакуації

За даними полку, врятовані бійці — 25-річний Євген із позивним "Ізюм" і 24-річний Артем — "Колобок". Обидва дістали тяжких поранень кінцівок і перебували на позиціях у сірій зоні, приблизно за пʼять кілометрів від кордону з Росією.

Через складний рельєф, водні перешкоди та загрозу російських FPV-дронів наземна евакуація була неможливою, тож єдиним доступним способом залишалася евакуація повітрям.

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Як це було

Упродовж тижня військовослужбовці CODE 9.2 спланували, підготували та провели дві комплексні евакуаційні місії. До цього долучилася команда компанії SkyFall, яка є розробником і виробником StarGate.

Операції, за словами військових, вимагали взаємодії кількох підрозділів, додаткових сил і засобів та вогневого прикриття. Для придушення російських позицій застосовували, зокрема, важкі ударні дрони Vampire.

Під час однієї з місій StarGate подолав майже 30 кілометрів до позиції пораненого й приблизно стільки ж назад, вже з бійцем на борту.

У районі операції російські військові активно застосовували засоби РЕБ і намагалися повністю придушити сигнали супутникової навігації. Попри це, за словами полку, завдяки навігаційній системі на базі штучного інтелекту й майстерності пілотів політ вдалося забезпечити без GPS, а місію успішно завершити.

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Командир 475-го ОШП "CODE 9.2" Олександр Настенко ("Флінт") розповів, що наступне завдання — використати набутий досвід для підготовки екіпажів і зробити такі місії системною практикою.

"Надалі ми плануємо внести зміни до штатної структури нашого полку та створити у складі медичної роти окреме відділення санітарної авіації. Воно спеціалізуватиметься безпосередньо на евакуації поранених із поля бою повітряним транспортом", — наголосив командир.

Більше про дрон StarGate

За даними розробника, StarGate — перша в Україні спеціалізована безпілотна повітряна платформа для евакуації з поля бою (CASEVAC).

Її створили на запит військових для випадків, коли наземний транспорт не може дістатися до пораненого або це надто небезпечно. Дрон може перевозити до 150 кілограмів і розвивати швидкість до 105 км/год.

Евакуаційний модуль обладнано медичними ношами, а бортові системи ШІ, навігації й резервування зв'язку, за словами розробників, дають змогу продовжувати місію навіть за умов придушення GPS і втрати зв'язку.

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Нагадаємо, українська армія провела першу в історії евакуацію пораненого бійця з лінії фронту за допомогою повітряного безпілотника.