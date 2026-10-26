Бойцы 475-го штурмового полка эвакуировали двух раненых сослуживцев с поля боя с помощью нового дрона StarGate. ВИДЕО
Военные 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 за неделю дважды эвакуировали с поля боя тяжелораненых бойцов смежных подразделений с помощью беспилотника для воздушной эвакуации StarGate.
Об этом сообщили в полку в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Детали эвакуации
По данным полка, спасенные бойцы — 25-летний Евгений с позывным "Изюм" и 24-летний Артем — "Колобок". Оба получили тяжелые ранения конечностей и находились на позициях в серой зоне, примерно в пяти километрах от границы с Россией.
Из-за сложного рельефа, водных преград и угрозы со стороны российских FPV-дронов наземная эвакуация была невозможна, поэтому единственным доступным способом оставалась эвакуация по воздуху.
Как это было
В течение недели военнослужащие CODE 9.2 спланировали, подготовили и провели две комплексные эвакуационные миссии. К этому присоединилась команда компании SkyFall, которая является разработчиком и производителем StarGate.
Операции, по словам военных, требовали взаимодействия нескольких подразделений, дополнительных сил и средств, а также огневого прикрытия. Для подавления российских позиций применялись, в частности, тяжелые ударные дроны Vampire.
Во время одной из миссий StarGate преодолел почти 30 километров до позиции раненого и примерно столько же обратно, уже с бойцом на борту.
В районе операции российские военные активно применяли средства РЭБ и пытались полностью подавить сигналы спутниковой навигации. Несмотря на это, по словам полка, благодаря навигационной системе на базе искусственного интеллекта и мастерству пилотов полет удалось обеспечить без GPS, а миссию — успешно завершить.
Командир 475-го ОШП "CODE 9.2" Александр Настенко ("Флинт") рассказал, что следующая задача — использовать приобретенный опыт для подготовки экипажей и сделать такие миссии системной практикой.
"В дальнейшем мы планируем внести изменения в штатную структуру нашего полка и создать в составе медицинской роты отдельное отделение санитарной авиации. Оно будет специализироваться непосредственно на эвакуации раненых с поля боя воздушным транспортом", — подчеркнул командир.
Подробнее о дроне StarGate
- По данным разработчика, StarGate — первая в Украине специализированная беспилотная воздушная платформа для эвакуации с поля боя (CASEVAC).
- Ее создали по запросу военных для случаев, когда наземный транспорт не может добраться до раненого или это слишком опасно. Дрон может перевозить до 150 килограммов и развивать скорость до 105 км/ч.
- Эвакуационный модуль оснащен медицинскими носилками, а бортовые системы искусственного интеллекта, навигации и резервирования связи, по словам разработчиков, позволяют продолжать миссию даже в условиях подавления GPS и потери связи.
Напомним, украинская армия провела первую в истории эвакуацию раненого бойца с линии фронта с помощью воздушного беспилотника.
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