Бойцы 475-го штурмового полка эвакуировали двух раненых сослуживцев с поля боя с помощью нового дрона StarGate. ВИДЕО

Военные 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 за неделю дважды эвакуировали с поля боя тяжелораненых бойцов смежных подразделений с помощью беспилотника для воздушной эвакуации StarGate.

Об этом сообщили в полку в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Детали эвакуации

По данным полка, спасенные бойцы — 25-летний Евгений с позывным "Изюм" и 24-летний Артем — "Колобок". Оба получили тяжелые ранения конечностей и находились на позициях в серой зоне, примерно в пяти километрах от границы с Россией.

Из-за сложного рельефа, водных преград и угрозы со стороны российских FPV-дронов наземная эвакуация была невозможна, поэтому единственным доступным способом оставалась эвакуация по воздуху.

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Как это было

В течение недели военнослужащие CODE 9.2 спланировали, подготовили и провели две комплексные эвакуационные миссии. К этому присоединилась команда компании SkyFall, которая является разработчиком и производителем StarGate.

Операции, по словам военных, требовали взаимодействия нескольких подразделений, дополнительных сил и средств, а также огневого прикрытия. Для подавления российских позиций применялись, в частности, тяжелые ударные дроны Vampire.

Во время одной из миссий StarGate преодолел почти 30 километров до позиции раненого и примерно столько же обратно, уже с бойцом на борту.

В районе операции российские военные активно применяли средства РЭБ и пытались полностью подавить сигналы спутниковой навигации. Несмотря на это, по словам полка, благодаря навигационной системе на базе искусственного интеллекта и мастерству пилотов полет удалось обеспечить без GPS, а миссию — успешно завершить.

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Командир 475-го ОШП "CODE 9.2" Александр Настенко ("Флинт") рассказал, что следующая задача — использовать приобретенный опыт для подготовки экипажей и сделать такие миссии системной практикой.

"В дальнейшем мы планируем внести изменения в штатную структуру нашего полка и создать в составе медицинской роты отдельное отделение санитарной авиации. Оно будет специализироваться непосредственно на эвакуации раненых с поля боя воздушным транспортом", — подчеркнул командир.

Подробнее о дроне StarGate

По данным разработчика, StarGate — первая в Украине специализированная беспилотная воздушная платформа для эвакуации с поля боя (CASEVAC).

Ее создали по запросу военных для случаев, когда наземный транспорт не может добраться до раненого или это слишком опасно. Дрон может перевозить до 150 килограммов и развивать скорость до 105 км/ч.

Эвакуационный модуль оснащен медицинскими носилками, а бортовые системы искусственного интеллекта, навигации и резервирования связи, по словам разработчиков, позволяют продолжать миссию даже в условиях подавления GPS и потери связи.

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Напомним, украинская армия провела первую в истории эвакуацию раненого бойца с линии фронта с помощью воздушного беспилотника.