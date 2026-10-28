Украина первой в мире развивает направление эвакуационных БПЛА, - Минобороны

Индустрия дронов

Украина первой в мире развивает направление эвакуационных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способных спасать военнослужащих там, где наземная эвакуация невозможна.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в этом году украинские защитники уже провели первую в мире медицинскую эвакуацию с помощью тяжелого дрона. Впоследствии — успешно испытали беспилотник, который вернулся с ранеными под воздействием вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) благодаря навигации на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Кластер оборонных инноваций Brave1 при поддержке Министерства обороны Украины работает над развитием направления эвакуационных БПЛА.

Преимущества беспилотных эвакуационных дронов

В Минобороны отмечают, что в условиях современной войны классические методы эвакуации зачастую недоступны из-за массового применения БПЛА. Поэтому в настоящее время основным способом спасения военнослужащих стали наземные роботизированные комплексы (НРК). Они успешно вывозят защитников из опасных зон, однако имеют ограничения по скорости. В то же время для тяжелораненого военного потеря времени бывает критической.

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Когда каждая минута на счету, а все пути заминированы или отрезаны врагом, единственным вариантом эвакуации остается небо. Именно в таком случае на помощь могут прийти тяжелые воздушные дроны.

Требования к производителям эвакуационных беспилотников

В 2024 году Brave1 совместно с военными сформулировал запрос и дал толчок к развитию нового направления — эвакуационные беспилотники. Для рынка defense-tech были определены следующие критерии:

аппарат должен гарантированно нести 130 кг на расстояние от 15 км;

чтобы выжить в условиях РЭБ, дроны должны иметь интегрированную систему связи (не менее 3 альтернативных типов).

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Опционально такие дроны могут оснащаться лидарами, системами оптической стабилизации и навигации без GPS.

Успешные эвакуации

В октябре 2026 года Вооруженные Силы Украины провели первую в мире медицинскую эвакуацию с помощью тяжёлого дрона. Пехотинца 30-й ОМБр удалось спасти с заблокированной врагом позиции.

Операцию выполнил гексакоптер "Heavy Shot Аюдаг-6" от участника Brave1. Это 98-килограммовый аппарат с грузоподъемностью 130 килограммов, который в ходе этой миссии преодолел более 15 км в одну сторону.

Отмечается, что подготовка к миссии длилась месяцами и учитывала опыт роты НРК 92-й ОШБр. Защитнику заранее сбросили эвакуационное снаряжение — он должен был самостоятельно закрепиться на лебедке коптера. А во время самой эвакуации соседние подразделения подняли в воздух свои бомбардировщики, чтобы отвлечь внимание вражеских зенитных дронов от спасательного вертолета.

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Недавно украинская компания, участник Brave1, представила комплекс Stargate — первый беспилотник, спроектированный специально для эвакуации по запросу штурмовиков.

Дрон разворачивается за 10 минут, способен нести 150 кг со скоростью до 105 км/ч и оснащен медицинским модулем с носилками. Благодаря программному обеспечению на основе ИИ в случае полного подавления навигации дрон способен самостоятельно проложить маршрут и вернуться в безопасную зону.

С помощью этого дрона штурмовики полка CODE 9.2 за одну неделю осуществили две успешные воздушные эвакуации тяжелораненых бойцов из "серой зоны". Военные находились в 5 км от границы с РФ, где из-за сложного рельефа, водных преград и угрозы FPV-дронов наземное спасение было невозможно.

Беспилотник пролетел почти 30 км в одну сторону и вернулся с защитниками на борту под воздействием вражеского РЭБ, ориентируясь исключительно благодаря ИИ-навигации. Операцию прикрывали тяжелые ударные дроны, которые массированно подавляли вражеские позиции.

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