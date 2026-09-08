Міноборони та Brave1 випробували дрони з ШІ-донаведенням: шість виробників отримали рекомендації для закупівлі

Індустрія дронів

Міністерство оборони України та кластер оборонних інновацій Brave1 провели масштабне випробування безпілотних літальних апаратів (БпЛА) з модулями автоматичного донаведення по рухомих наземних цілях.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Такі тестування потрібні, зокрема, для того, щоб максимально швидко закуповувати найефективніші рішення для Сил оборони України.

Автономне донаведення для дронів вже працює на полі бою й потребує масштабування. З початку року кількість уражень з використанням AI-донаведення зросла в 10 разів. При цьому Міноборони і Brave1 дотримуються етичних принципів використання ШІ в обороні. Штучний інтелект допомагає підвищити ефективність ударів по ворогу, але рішення про застосування ухвалює людина.

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Як відбувались випробування дронів з ШІ-донаведенням

Свої розробки протестували 7 компаній, що створюють автономні рішення для дронів. За сценарієм кожен дрон мав пролетіти 2 кілометри, виявити та захопити рухому ціль (легкоброньовану техніку) з відстані не менше 500 метрів і вразити її в повністю автономному режимі – пілот прибирав руки з пульта керування.

Тестувалися мультироторні платформи з розміром понад 10 дюймів та корисним навантаженням не менше 2 кг. Кожній команді надавалося до трьох спроб. Успішним вважалося ураження цілі щонайменше 2 рази з 3.

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Шість виробників отримали рекомендації для закупівлі

Це – перше масштабне тестування технології автоматичного донаведення за єдиним сценарієм та чіткими критеріями. 6 із 7 виробникам вдалося успішно пройти випробування та отримати рекомендації для закупівлі.

Міноборони та Brave1 спільно продовжують працювати над посиленням технологічної переваги Сил оборони на полі бою, зокрема максимальним розповсюдженням технології автоматичного донаведення на базі ШІ та машинного зору у війську.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України використовують вже понад 70 зразків різноманітних систем на базі технологій штучного інтелекту та машинного зору для ураження ворожих цілей.

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