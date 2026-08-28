ШІ економить до 90% часу аналітиків Сил оборони під час виявлення цілей, - Міноборони

Міністерство оборони України системно сприяє впровадженню штучного інтелекту в Сили оборони, щоб підвищити ефективність ураження ворожих цілей.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Наразі ШІ вже економить до 90% часу аналітиків Сил оборони України на етапі виявлення ознак присутності противника на фото та відео, самостійно аналізуючи та виявляючи ворожі позиції та техніку.

ШІ забезпечує технологічну перевагу над ворогом

Штучний інтелект стає одним із важливих інструментів, який забезпечує технологічну перевагу над ворогом, зокрема, даючи змогу швидше реагувати на загрози. При цьому Україна системно притримується принципу human-in-the-loop при використанні ШІ. Це означає, що технологія допомагає виявити ціль і пришвидшує її оцінку, але остаточне рішення про ураження залишається за людиною.

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Важливо також зазначити, що використання ШІ значно прискорює і в цілому kill chain, тобто ланцюжок ураження ворожої цілі – від її виявлення до оцінки результату.

Раніше Міноборони детально пояснювало, що таке kill chain, з яких етапів він складається та як штучний інтелект сприяє відсічі ворогу.

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