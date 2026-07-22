В ЗСУ розробили ШІ-систему "Марічка", яка допомагатиме командирам швидше аналізувати поле бою
В армії розробили систему штучного інтелекту під назвою "Марічка", створену для допомоги командирам ЗСУ. Головне завдання нейромережі — скоротити час на розробку бойових рішень та відпрацювання двох десятків документів із 6-12 годин до кількох хвилин.
Про це розповіли бригадний генерал, заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко та начальник Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ, полковник Юрій Клят, передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання LIGA.net.
Український військовий аналог Gemini та ChatGPT
За словами Лебеденка, перед фахівцями стояло завдання створити спеціалізованого ШІ-менеджера для ЗСУ за зразком провідних світових розробок Gemini від Google та ChatGPT від OpenAI.
Потрібно було взяти за основу якусь з наявних нейромереж, зберегти всі її переваги, забезпечити безпеку та навчити її працювати в бойових умовах, каже він.
- Мета ШІ-системи "Марічка" — допомогти командирам, скоротити їм час для ухвалення рішень, виходячи з оперативної обстановки.
- Дані там будуть закриті – лише для посадових осіб.
Як працює "Марічка": розрахунки за хвилини замість бюрократії
Клят пояснив, що система здійснює централізований збір інформації про перебіг бойових дій, автоматично обраховує співвідношення сил і засобів, оцінює бойові потенціали сторін та моделює оптимальні варіанти дій для командувача. Ідеться про командирів вищої ланки: бригади, армійського корпусу, угруповання військ.
"Зараз для ухвалення рішення на той чи інший вид бойових дій необхідно від 6 до 12 годин, а командиру з його штабом треба відпрацювати близько 20 документів. З "Марічкою" цей час скоротиться до кількох хвилин... В сьогоднішніх умовах ведення бойових дій 6 годин можуть стати фатальними й критичними. І те рішення, яке буде прийняте за старими стандартами, буде як мінімум застаріле, а в кращому разі воно не буде відповідати реаліям дійсності", — наголосив він.
Водночас посадовці окремо акцентували, що ШІ "Марічка" виступає виключно як інтелектуальний порадник, який пропонує шляхи та сценарії, а остаточне рішення та відповідальність завжди залишаються за командиром.
Безпека та етапи впровадження
У ЗСУ додали, що робота над проєктом тривала довгий час із розбудовою відповідної цифрової інфраструктури. Нині сформовано робочий макет нейромережі.
Під час повноцінного запуску в систему вмонтують спеціальний модуль із грифом "для службового користування" (ДСК) та "таємно", щоб повністю захистити чутливі військові дані від витоків та кібератак ворога.
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Мені здається, що не зовсім.
Тобто, в кого більше "ресурсу", той і виграв? І на основі цих данних, ця "система" і буде давати поради? За цією логікою, ми б мали програти ще в 22 році...