В ВСУ разработали ИИ-систему "Маричка", которая будет помогать командирам быстрее анализировать поле боя

В армии разработали систему искусственного интеллекта под названием "Маричка", созданную для помощи командирам ВСУ. Главная задача нейросети — сократить время на выработку боевых решений и оформление двух десятков документов с 6–12 часов до нескольких минут.

Об этом рассказали бригадный генерал, заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко и начальник Центрального научно-исследовательского института ВСУ, полковник Юрий Клят, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание LIGA.net.

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Украинский военный аналог Gemini и ChatGPT

По словам Лебеденко, перед специалистами стояла задача создать специализированный ИИ-менеджер для ВСУ по образцу ведущих мировых разработок Gemini от Google и ChatGPT от OpenAI.

Нужно было взять за основу одну из существующих нейросетей, сохранить все ее преимущества, обеспечить безопасность и научить ее работать в боевых условиях, говорит он.

Цель ИИ-системы "Маричка" — помочь командирам сократить время принятия решений с учетом оперативной обстановки.

Данные там будут закрыты — доступ к ним будет только у должностных лиц.

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Как работает "Маричка": расчеты за минуты вместо бюрократии

Клят пояснил, что система осуществляет централизованный сбор информации о ходе боевых действий, автоматически рассчитывает соотношение сил и средств, оценивает боевой потенциал сторон и моделирует оптимальные варианты действий для командующего. Речь идет о командирах высшего звена: бригады, армейского корпуса, группировки войск.

"Сейчас для принятия решения о том или ином виде боевых действий требуется от 6 до 12 часов, а командиру с его штабом необходимо обработать около 20 документов. С "Маричкой" это время сократится до нескольких минут... В сегодняшних условиях ведения боевых действий 6 часов могут стать фатальными и критическими. И то решение, которое будет принято по старым стандартам, будет как минимум устаревшим, а в лучшем случае оно не будет соответствовать реалиям действительности", — подчеркнул он.

В то же время чиновники отдельно подчеркнули, что ИИ "Маричка" выступает исключительно в качестве интеллектуального советника, предлагающего пути и сценарии, а окончательное решение и ответственность всегда остаются за командиром.

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Безопасность и этапы внедрения

В ВСУ добавили, что работа над проектом длилась долгое время и сопровождалась развитием соответствующей цифровой инфраструктуры. В настоящее время сформирован рабочий макет нейросети.

Во время полноценного запуска в систему будет встроен специальный модуль с грифом "для служебного пользования" (ДСК) и "секретно", чтобы полностью защитить конфиденциальные военные данные от утечек и кибератак противника.

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