ИИ экономит до 90% времени аналитиков Сил обороны при обнаружении целей, - Минобороны

Министерство обороны Украины систематически содействует внедрению искусственного интеллекта в Силы обороны с целью повышения эффективности поражения вражеских целей.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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В настоящее время ИИ уже экономит до 90% времени аналитиков Сил обороны Украины на этапе выявления признаков присутствия противника на фото и видео, самостоятельно анализируя и обнаруживая вражеские позиции и технику.

ИИ обеспечивает технологическое преимущество над противником

Искусственный интеллект становится одним из важных инструментов, обеспечивающих технологическое преимущество над противником, в частности, позволяя быстрее реагировать на угрозы. При этом Украина системно придерживается принципа human-in-the-loop при использовании ИИ. Это означает, что технология помогает обнаружить цель и ускоряет ее оценку, но окончательное решение о поражении остается за человеком.

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Важно также отметить, что использование ИИ значительно ускоряет и в целом kill chain, то есть цепочку поражения вражеской цели — от её обнаружения до оценки результата.

Ранее Минобороны подробно объясняло, что такое "kill chain", из каких этапов он состоит и как искусственный интеллект способствует отражению атаки противника.

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