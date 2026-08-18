От навигации до поражения целей: ВСУ используют более 70 AI-систем

Подразделения Сил обороны Украины уже используют более 70 образцов систем на базе искусственного интеллекта и машинного зрения для поражения вражеских целей.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В настоящее время в Украине более 200 компаний занимаются производством AI-дронов. А на государственном маркетплейсе оборонных технологий Brave1 Market защитникам доступны 46 разработок в области ИИ, в частности, модулей распознавания целей, оптической стабилизации и автоматического донаведения.

Министерство обороны Украины ставит перед собой цель, чтобы 100% дронов на фронте были оснащены машинным зрением и ИИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР обнаружило Nvidia Jetson в российской ракете "Монохром": это может свидетельствовать об использовании ИИ

Искусственный интеллект и компьютерное зрение повышают эффективность дронов

Внедрение этих технологий коренным образом меняет принципы применения беспилотных систем. Сейчас алгоритмам поручают важные боевые задачи: от навигации и идентификации объектов до автономного поражения целей. Однако окончательное решение о выборе цели и поражении принимает человек.

Это происходит примерно так:

Навигация без спутниковых систем. Алгоритмы машинного зрения анализируют рельеф местности и ориентиры под боком, сопоставляя их с загруженными картами. Это обеспечивает точное позиционирование без сигнала GPS как днем, так и ночью.

Алгоритмы машинного зрения анализируют рельеф местности и ориентиры под боком, сопоставляя их с загруженными картами. Это обеспечивает точное позиционирование без сигнала GPS как днем, так и ночью. Распознавание объектов. Нейронные сети анализируют визуальную информацию, выявляя технику и живую силу противника.

Нейронные сети анализируют визуальную информацию, выявляя технику и живую силу противника. Поражение цели. Благодаря компьютерному зрению, когда дрон приближается к цели, он захватывает ее и продолжает движение к ней автономно. Это позволяет поражать объекты даже при потере связи с оператором из-за активной работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Читайте также: В ВСУ разработали ИИ-систему "Маричка", которая поможет командирам быстрее анализировать поле боя

Таким образом, ИИ участвует во всей цепочке поражения (или kill chain, последовательность шагов от обнаружения цели до ее уничтожения) — от идентификации до поражения и оценки его эффективности.

Украина расширяет применение ИИ на поле боя

Для эффективной работы алгоритмов необходимы массивы верифицированных данных. Они имеются, в частности, в Brave1 Dataroom — защищенной среде, где разработчики получают доступ к структурированным наборам данных для валидации, обучения и тонкой настройки решений ИИ в военной сфере. В фокусе этой платформы — перехват воздушных целей.

На данный момент более 100 украинских компаний получили доступ к Brave1 Dataroom и используют платформу для обучения моделей искусственного интеллекта на основе реальных данных. В Dataroom представлены наборы данных с различными типами целей, собранные в разных погодных условиях, в разное время суток и с использованием различных датчиков — в частности, визуальных и тепловизионных. Это позволяет обучать модели на максимально широком спектре реальных сценариев.

Смотрите: Защита 360°, запас хода 1200 км и ИИ: ВСУ получат усовершенствованный бронеавтомобиль "Гюрза-2". ФОТО

Кроме того, Минобороны Украины открыло украинским оборонным компаниям доступ к Avengers Labs. Это платформа для обучения ИИ-моделей для беспилотных систем на основе реальных данных с поля боя.

Она содержит аннотированный набор данных из 5 миллионов кадров, собранных на поле боя.

Большая часть этих материалов поступает непосредственно из боевой системы DELTA и постоянно пополняется новыми данными. Среди целей: танки, артиллерия, системы ПВО, пехота, воздушные объекты, в частности Shahed и разведывательные беспилотники.

Avengers Labs обнаруживает 70% вражеской техники на видеопотоках в Vezha, модуле боевой системы DELTA. На то, чтобы найти одну единицу техники, требуется всего 2,2 секунды.

Также в марте Минобороны запустило Центр искусственного интеллекта "A1" для системного внедрения искусственного интеллекта в армию и министерство. Искусственный интеллект будет анализировать боевые данные, поможет ускорить цепочку поражения врага и совершенствовать боевые технологии. Команда центра уже приступила к реализации стратегических проектов по созданию AI-driven армии, некоторые решения в настоящее время тестируются подразделениями.