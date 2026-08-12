ГУР обнаружило Nvidia Jetson в российской ракете "Монохром": это может свидетельствовать об использовании ИИ

В новой российской ракете "Монохром" обнаружили микрокомпьютер Nvidia Jetson, что может свидетельствовать об использовании ИИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

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"Специалисты ГУР Минобороны Украины обнаружили компьютерный модуль Nvidia Jetson Orin в составе новой российской крылатой авиационной ракеты С-71 "Монохром". Использование этого компонента может свидетельствовать о применении в ракете технологий искусственного интеллекта", — говорится в сообщении.

Военная разведка публикует новые данные в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions — речь идет о 35 электронных компонентах, идентифицированных в образцах вооружения, применяемых противником.

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Среди компонентов:

компоненты пассивной радиолокационной головки, которую Россия начала устанавливать на БПЛА "Герань-2" для обнаружения и поражения зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций Сил обороны Украины;

китайская камера Honpho TS130C-01 с реактивного БПЛА "Герань-4";

компоненты активной головки самонаведения аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Специалисты ГУР и коллеги из научно-исследовательских учреждений Украины продолжают изучать российское вооружение и устанавливать происхождение его электронной компонентной базы.



Как отмечается, эти данные помогают Украине и партнерам выявлять критически важные иностранные технологии, используемые в российском оружии, и усиливать меры по блокированию их поступления в государство-агрессор.

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Двухлетний опыт работы портала "War&Sanctions" показывает: Россия до сих пор не способна полноценно заменить иностранные высокотехнологичные компоненты собственными аналогами.

"Обнаружение Nvidia Jetson в новой российской ракете в очередной раз демонстрирует необходимость усиления санкционного давления и координации усилий цивилизованного мира", — подчеркнули в ГУР.