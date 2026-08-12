ГУР виявило Nvidia Jetson у російській ракеті "Монохром": це може свідчити про використання ШІ

У новій російській ракеті "Монохром" виявили мікрокомп’ютер Nvidia Jetson, що може свідчити про використання ШІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

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"Фахівці ГУР МО України виявили комп’ютерний модуль Nvidia Jetson Orin у складі нової російської крилатої авіаційної ракети С-71 "Монохром". Використання цього компонента може свідчити про застосування в ракеті технологій штучного інтелекту", - ідеться в повідомленні.

Воєнна розвідка публікує нові дані в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions — йдеться про 35 електронних компонентів, ідентифікованих у зразках озброєння, застосованих противником.

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Серед компонентів:

компоненти пасивної радіолокаційної головки, яку Росія почала встановлювати на БпЛА "Гєрань-2" для виявлення та ураження зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій Сил оборони України;

китайська камера Honpho TS130C-01 з реактивного БпЛА "Гєрань-4";

компоненти активної головки самонаведення аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

Фахівці ГУР та колеги з науково-дослідних установ України продовжують досліджувати російське озброєння та встановлювати походження його електронної компонентної бази.



Як зазначається, ці дані допомагають Україні та партнерам виявляти критично важливі іноземні технології, що використовуються в російській зброї, та посилювати заходи для блокування їхнього надходження до держави-агресора.

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Дворічний досвід роботи порталу "War&Sanctions" показує: Росія досі не здатна повноцінно замінити іноземні високотехнологічні компоненти власними аналогами.

"Виявлення Nvidia Jetson у новій російській ракеті вкотре демонструє необхідність посилення санкційного тиску та координації зусиль цивілізованого світу", - наголосили в ГУР.