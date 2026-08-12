ГУР виявило Nvidia Jetson у російській ракеті "Монохром": це може свідчити про використання ШІ
У новій російській ракеті "Монохром" виявили мікрокомп’ютер Nvidia Jetson, що може свідчити про використання ШІ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
"Фахівці ГУР МО України виявили комп’ютерний модуль Nvidia Jetson Orin у складі нової російської крилатої авіаційної ракети С-71 "Монохром". Використання цього компонента може свідчити про застосування в ракеті технологій штучного інтелекту", - ідеться в повідомленні.
Воєнна розвідка публікує нові дані в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions — йдеться про 35 електронних компонентів, ідентифікованих у зразках озброєння, застосованих противником.
Серед компонентів:
- компоненти пасивної радіолокаційної головки, яку Росія почала встановлювати на БпЛА "Гєрань-2" для виявлення та ураження зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій Сил оборони України;
- китайська камера Honpho TS130C-01 з реактивного БпЛА "Гєрань-4";
- компоненти активної головки самонаведення аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".
Фахівці ГУР та колеги з науково-дослідних установ України продовжують досліджувати російське озброєння та встановлювати походження його електронної компонентної бази.
Як зазначається, ці дані допомагають Україні та партнерам виявляти критично важливі іноземні технології, що використовуються в російській зброї, та посилювати заходи для блокування їхнього надходження до держави-агресора.
Дворічний досвід роботи порталу "War&Sanctions" показує: Росія досі не здатна повноцінно замінити іноземні високотехнологічні компоненти власними аналогами.
"Виявлення Nvidia Jetson у новій російській ракеті вкотре демонструє необхідність посилення санкційного тиску та координації зусиль цивілізованого світу", - наголосили в ГУР.
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