Від навігації до ураження цілей: ЗСУ використовують понад 70 AI-систем

Підрозділи Сил оборони України вже використовують понад 70 зразків систем на базі штучного інтелекту та машинного зору для ураження ворожих цілей.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Нині в Україні більш ніж 200 компаній займаються виробництвом AI-дронів. А на державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market захисникам доступні 46 розробок у галузі ШІ, зокрема, модулів розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення.

Міністерство оборони України ставить перед собою ціль, щоб 100% дронів на фронті мали машинний зір і ШІ.

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Штучний інтелект і компʼютерний зір підвищують ефективність дронів

Впровадження цих технологій докорінно змінює принципи застосування безпілотних систем. Нині алгоритмам делегують важливі бойові завдання: від навігації та ідентифікації обʼєктів до автономного ураження цілей. Однак фінальне рішення про вибір цілі та ураження ухвалює людина.

Це відбувається приблизно так:

Навігація без супутникових систем. Алгоритми машинного зору аналізують рельєф місцевості та орієнтири під бортом, зіставляючи їх із завантаженими картами. Це забезпечує точне позиціювання без сигналу GPS як вдень, так і вночі.

Алгоритми машинного зору аналізують рельєф місцевості та орієнтири під бортом, зіставляючи їх із завантаженими картами. Це забезпечує точне позиціювання без сигналу GPS як вдень, так і вночі. Розпізнавання обʼєктів. Нейромережі аналізують візуальну інформацію, виявляючи техніку та живу силу противника.

Нейромережі аналізують візуальну інформацію, виявляючи техніку та живу силу противника. Ураження цілі. Завдяки компʼютерному зору, коли дрон наближається до цілі, він захоплює ціль і продовжує рух до неї автономно. Це дозволяє уражати обʼєкти навіть під час втрати звʼязку з оператором через активну роботу ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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Таким чином ШІ бере участь у всьому ланцюгу ураження (або kill chain, послідовність кроків від виявлення цілі до її знищення) – від ідентифікації до ураження і оцінки його ефективності.

Україна масштабує застосування ШІ на полі бою

Для ефективної роботи алгоритмів необхідні масиви верифікованих даних. Вони є, зокрема, в Brave1 Dataroom – захищеному середовищі, де розробники отримують доступ до структурованих наборів даних для валідації, тренування та файнтюнінга AI-рішень у військовій сфері. У фокусі цієї платформи – перехоплення повітряних цілей.

Наразі понад 100 українських компаній отримали доступ до Brave1 Dataroom та використовують платформу для навчання моделей штучного інтелекту на основі реальних даних. У Dataroom представлені датасети з різними типами цілей, зібрані в різних погодних умовах, у різний час доби та з використанням різних сенсорів – зокрема візуальних і тепловізійних. Це дозволяє тренувати моделі на максимально широкому спектрі реальних сценаріїв.

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Крім того, Міноборони України відкрило доступ українським оборонним компаніям до Avengers Labs. Це платформа для тренування ШІ-моделей для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою.

Вона містить анотований датасет із 5 мільйонів кадрів, зібраних на полі бою.

Більшість цих матеріалів надходить безпосередньо з бойової системи DELTA та постійно доповнюється новими даними. Серед цілей: танки, артилерія, системи ППО, піхота, повітряні об’єкти, зокрема Shahed і розвідувальні безпілотники.

Avengers Labs виявляє 70% ворожої техніки на відеострімах у Vezha, модулі бойової системи DELTA. На те, щоб знайти одну одиницю техніки, потрібно лише 2,2 секунди.

Також у березні Міноборони запустило Центр штучного інтелекту "A1" для системного впровадження штучного інтелекту в армію та Міністерство. Штучний інтелект аналізуватиме бойові дані, допоможе пришвидшити ланцюг ураження ворога та вдосконалювати бойові технології. Команда центру уже почала стратегічні проєкти для побудови AI-driven армії, деякі рішення наразі тестуються підрозділами.