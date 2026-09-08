Минобороны и Brave1 испытали дроны с ИИ-наведением: шесть производителей получили рекомендации для закупки
Индустрия дронов
Министерство обороны Украины и кластер оборонных инноваций Brave1 провели масштабные испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с модулями автоматического донаведения по движущимся наземным целям.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Такие испытания необходимы, в частности, для того, чтобы максимально быстро закупать наиболее эффективные решения для Сил обороны Украины.
Автономное донаведение для дронов уже работает на поле боя и требует масштабирования. С начала года количество поражений с использованием AI-донаведения выросло в 10 раз. При этом Минобороны и Brave1 придерживаются этических принципов использования ИИ в обороне. Искусственный интеллект помогает повысить эффективность ударов по врагу, но решение о применении принимает человек.
Как проходили испытания дронов с ИИ-наведением
- Свои разработки протестировали 7 компаний, создающих автономные решения для дронов. По сценарию каждый дрон должен был пролететь 2 километра, обнаружить и захватить движущуюся цель (легкобронированную технику) с расстояния не менее 500 метров и поразить её в полностью автономном режиме — пилот убирал руки с пульта управления.
- Тестировались мультироторные платформы размером более 10 дюймов и полезной нагрузкой не менее 2 кг. Каждой команде предоставлялось до трёх попыток. Успешным считалось поражение цели не менее 2 раз из 3.
Шесть производителей получили рекомендации для закупки
Это — первое масштабное тестирование технологии автоматического донаведения по единому сценарию и четким критериям. 6 из 7 производителей удалось успешно пройти испытания и получить рекомендации для закупки.
Минобороны и Brave1 совместно продолжают работать над укреплением технологического преимущества Сил обороны на поле боя, в частности над максимальным внедрением технологии автоматического донаведения на базе ИИ и машинного зрения в вооруженных силах.
Напомним, подразделения Сил обороны Украины уже используют более 70 образцов различных систем на базе технологий искусственного интеллекта и машинного зрения для поражения вражеских целей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль