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Новости Наземные роботизированные комплексы НРК Индустрия дронов
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Амфибийные НРК теперь доступны на Brave1 Market: представлены первые три модели, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Индустрия дронов

Отныне на платформе Brave1 Market доступен новый класс наземных роботизированных комплексов — НРК-амфибии. Для них кластер оборонных инноваций Brave1 создал отдельную категорию, в которой уже представлены первые три образца.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Амфибийные НРК доступны на Brave1 Market

Как отмечается, ассортимент будет расширяться. Впоследствии воинские подразделения смогут заказывать эти комплексы по программе "єБали".

Амфибийные НРК доступны на Brave1 Market

НРК-амфибии меняют фронтовую логистику

Амфибийные НРК – это новый класс роботов, расширяющий возможности наземных операций. Реки, каналы и болотистые участки могут затруднить или полностью перекрыть путь к позициям. Из-за этого доставить военным провиант и боекомплект бывает непросто.

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Наземные дроны-амфибии — это усовершенствованные логистические роботы. Они сохраняют высокую проходимость на суше и за считанные секунды переходят в режим движения по воде, чтобы продолжить маршрут там, где обычному наземному дрону пришлось бы остановиться.

Амфибийные НРК доступны на Brave1 Market

Чтобы такие решения быстрее поступали на фронт, Brave1 совместно с Министерством обороны Украины системно развивает рынок амфибийных систем.

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Амфибийные НРК доступны на Brave1 Market

Сообщается, что еще в июне 2026 года Brave1 запустил отдельное грантовое направление "НРК-амфибии". Благодаря постоянной обратной связи от военных украинские разработчики совершенствуют свои инновации с учетом реалий фронта.

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Первая боевая миссия дрона-амфибии в ВСУ

В Минобороны отмечают, что эффективность технологии уже доказана на поле боя. Недавно военнослужащие подразделения Alter Ego 93-й ОМБр провели первую в истории боевую миссию на дроне-амфибии. Комплекс преодолел сверхсложный маршрут – более 40 км по суше и воде – и успешно доставил провиант и боекомплект на позиции.

Амфибийные НРК доступны на Brave1 Market
Амфибийные НРК доступны на Brave1 Market

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