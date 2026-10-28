В Донецкой области в зоне принудительной эвакуации остаются 1 746 детей, - ОГА

В Донецкой области в 15 населенных пунктах, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, остаются 1 746 детей. Они проживают в 1 580 семьях на территории четырех территориальных громад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила начальница службы по делам детей Донецкой ОГА Юлия Рыжакова на онлайн-брифинге, передает Укринформ.

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Славянская и Краматорская громады: где осталось больше всего детей

По словам Юлии Рыжаковой, больше всего детей, подлежащих принудительной эвакуации вместе с семьями, остается в Славянской и Краматорской громадах.

В Славянской громаде находятся 1 234 ребенка в 1 203 семьях. В Краматорской громаде остаются 484 ребенка в 360 семьях.

"На территории населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация детей с родителями или лицами, их заменяющими, либо другими законными представителями, в 15 населенных пунктах четырех территориальных громад остаются 1 746 детей в 1 580 семьях", — сообщила Рыжакова.

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Сколько детей вывезли из Донецкой области в октябре

За последнюю неделю из Донецкой области принудительно эвакуировали 452 ребенка из 403 семей. Всего в октябре вывезли 761 ребенка из 610 семей.