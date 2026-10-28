На Донеччині в зоні примусової евакуації залишаються 1 746 дітей, - ОВА

У Донецькій області в 15 населених пунктах, де триває примусова евакуація сімей із дітьми, залишаються 1 746 дітей. Вони проживають у 1 580 родинах у межах чотирьох територіальних громад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова на онлайн-брифінгу, передає Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Слов’янська та Краматорська громади: де залишилося найбільше дітей

За словами Юлії Рижакової, найбільше дітей, які підлягають примусовій евакуації разом із родинами, залишається у Слов’янській та Краматорській громадах.

У Слов’янській громаді перебувають 1 234 дитини у 1 203 сім’ях. У Краматорській громаді залишаються 484 дитини у 360 родинах.

"На території населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, у 15 населених пунктах чотирьох територіальних громад залишаються 1 746 дітей у 1 580 сім’ях", — повідомила Рижакова.

Також читайте: З окупації повернули 19 українських дітей і підлітків: росіяни примушували їх вчитися воювати

Скільки дітей вивезли з Донеччини у жовтні

За останній тиждень із Донецької області примусово евакуювали 452 дитини з 403 родин. Загалом у жовтні вивезли 761 дитину із 610 сімей.