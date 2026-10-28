На Донеччині в зоні примусової евакуації залишаються 1 746 дітей, - ОВА
У Донецькій області в 15 населених пунктах, де триває примусова евакуація сімей із дітьми, залишаються 1 746 дітей. Вони проживають у 1 580 родинах у межах чотирьох територіальних громад.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова на онлайн-брифінгу, передає Укрінформ.
Слов’янська та Краматорська громади: де залишилося найбільше дітей
За словами Юлії Рижакової, найбільше дітей, які підлягають примусовій евакуації разом із родинами, залишається у Слов’янській та Краматорській громадах.
У Слов’янській громаді перебувають 1 234 дитини у 1 203 сім’ях. У Краматорській громаді залишаються 484 дитини у 360 родинах.
"На території населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, у 15 населених пунктах чотирьох територіальних громад залишаються 1 746 дітей у 1 580 сім’ях", — повідомила Рижакова.
Скільки дітей вивезли з Донеччини у жовтні
За останній тиждень із Донецької області примусово евакуювали 452 дитини з 403 родин. Загалом у жовтні вивезли 761 дитину із 610 сімей.
- Раніше повідомлялося, що у Донецькій області розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб - вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад.
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