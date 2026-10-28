За использование русского языка на уроках учителей могут оштрафовать на 5100 гривен, - языковой омбудсмен

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская рассказала, какие штрафы грозят учителям за использование русского языка во время уроков. За первое нарушение педагог может получить предупреждение или штраф от 3400 до 5100 гривен. При повторных случаях сумма штрафа увеличивается.

Об этом говорится в интервью Елены Ивановской изданию hromadske, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

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За русский язык на уроках — штраф или предупреждение

Административная ответственность за нарушение языкового законодательства налагается после рассмотрения жалобы. Например, родители могут обратиться в Офис языкового омбудсмена, если учитель использует русский язык во время урока.

Если нарушение подтвердится, за первый случай педагогу могут вынести предупреждение или назначить штраф от 3400 до 5100 гривен. За повторные нарушения сумма штрафа увеличивается.

По словам Ивановской, учителя, которых вызывают в Офис языкового омбудсмена, часто объясняют использование русского языка случайностью и обещают больше так не поступать. По ее наблюдениям, после этого они обычно меняют свое поведение.

В то же время некоторые учителя, тренеры и сотрудники внешкольных учреждений принципиально отказываются платить штрафы. В таких случаях взыскание может быть произведено принудительно, а сумма может увеличиться вдвое.

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Могут ли учителя уволить после штрафа

Уплата штрафа не гарантирует, что педагог сохранит свою должность. Как рассказала Ивановская, руководители образовательных учреждений нередко расторгают контракты с учителями, нарушающими языковое законодательство. Так они пытаются избежать репутационных потерь.

В то же время Офис языкового омбудсмена не ведет статистику увольнений таких педагогов. Руководители учебных заведений не сообщают ведомству о своих кадровых решениях.

Ивановская подчеркнула, что украинский язык должен использоваться в публичной сфере, в частности при предоставлении образовательных услуг. Это требование касается не только школьных уроков, но и кружков, секций и других занятий.

Уполномоченная также обратила внимание на разницу между образовательным процессом и образовательной средой. По ее словам, это разграничение затрудняет применение языкового законодательства в различных ситуациях общения педагогов с учениками.

"Защита украинского языка в образовании" не означает запрета других языков. В то же время, по словам Ивановской, государство должно противодействовать распространению российского культурного влияния.

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