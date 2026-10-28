За російську мову на уроках учителів можуть оштрафувати на 5100 гривень, - мовна омбудсменка

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла, які штрафи загрожують учителям за використання російської мови під час уроків. За перше порушення педагог може отримати попередження або штраф від 3400 до 5100 гривень. За повторні випадки сума стягнення зростає.

Про це йдеться в інтерв’ю Олени Івановської виданню hromadske, на яке посилається Цензор.НЕТ.

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За російську мову на уроках — штраф або попередження

Адміністративну відповідальність за порушення мовного законодавства застосовують після розгляду скарги. Наприклад, батьки можуть звернутися до Офісу мовного омбудсмена, якщо вчитель використовує російську мову під час уроку.

Якщо порушення підтвердиться, за перший випадок педагогу можуть винести попередження або призначити штраф від 3400 до 5100 гривень. За повторні порушення сума штрафу збільшується.

За словами Івановської, вчителі, яких викликають до Офісу мовного омбудсмена, часто пояснюють використання російської мови випадковістю та обіцяють більше так не робити. За її спостереженнями, після цього вони зазвичай змінюють поведінку.

Водночас деякі вчителі, тренери та працівники позашкільних закладів принципово відмовляються сплачувати штрафи. У таких випадках стягнення можуть здійснити примусово, а сума може зрости вдвічі.

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Чи можуть учителя звільнити після штрафу

Сплата штрафу не гарантує, що педагог збереже свою посаду. Як розповіла Івановська, керівники освітніх закладів нерідко розривають контракти з учителями, які порушують мовне законодавство. Так вони намагаються уникнути репутаційних втрат.

Водночас Офіс мовного омбудсмена не веде статистики звільнень таких педагогів. Керівники навчальних закладів не повідомляють установу про свої кадрові рішення.

Івановська наголосила, що українська мова має використовуватися в публічній сфері, зокрема під час надання освітніх послуг. Ця вимога стосується не лише шкільних уроків, а й гуртків, секцій та інших занять.

Уповноважена також звернула увагу на різницю між освітнім процесом та освітнім середовищем. За її словами, це розмежування ускладнює застосування мовного законодавства в різних ситуаціях спілкування педагогів з учнями.

"Захист української мови в освіті" не означає заборони інших мов. Водночас, за словами Івановської, держава має протидіяти поширенню російського культурного впливу.

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