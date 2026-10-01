Попередження та штрафи від 1,7 до 11,9 тис. грн: від початку року мовна омбудсменка Івановська ухвалила 689 постанов про правопорушення
Від початку року Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вже ухвалила 689 постанов у справах про адміністративні правопорушення.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Уповноваженої із захисту державної мови, передає Цензор.НЕТ.
Попередження та штрафи
Як зазначається, серед 689 постанов - 344 із застосуванням адміністративних стягнень у вигляді попередження, 101 – штрафів:
- 18 – у розмірі 1700 грн;
- 41 – 3400 грн;
- 17 – 5100 грн;
- 2 – 6800 грн;
- 19 – 8500 грн;
- 4 – 11900 грн.
Київ - у "лідерах"
Повідомляється, що найбільше постанов винесено у Києву (242), Одеській (189) та Харківській (85) областях.
Отже, у 2026 році вже застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафів на загальну суму 479 400 грн (за весь 2025 рік - застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафів на суму 368 900 грн.)
Найбільша частина постанов у 2026 році припадає саме на сферу обслуговування споживачів – 316 із 689 (46% усіх постанов).
Статистика минулого року
Варто нагадати, що за 2025 рік Уповноваженим було винесено 706 постанов по справах про адміністративні правопорушення, з яких 404 із застосуванням адміністративних стягнень у вигляді попередження, 95 – штрафів.
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