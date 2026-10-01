Попередження та штрафи від 1,7 до 11,9 тис. грн: від початку року мовна омбудсменка Івановська ухвалила 689 постанов про правопорушення

Від початку року Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вже ухвалила 689 постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Уповноваженої із захисту державної мови, передає Цензор.НЕТ.

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Попередження та штрафи

Як зазначається, серед 689 постанов - 344 із застосуванням адміністративних стягнень у вигляді попередження, 101 – штрафів:

18 – у розмірі 1700 грн;

41 – 3400 грн;

17 – 5100 грн;

2 – 6800 грн;

19 – 8500 грн;

4 – 11900 грн.

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Київ - у "лідерах"

Повідомляється, що найбільше постанов винесено у Києву (242), Одеській (189) та Харківській (85) областях.

Отже, у 2026 році вже застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафів на загальну суму 479 400 грн (за весь 2025 рік - застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафів на суму 368 900 грн.)

Найбільша частина постанов у 2026 році припадає саме на сферу обслуговування споживачів – 316 із 689 (46% усіх постанов).

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Статистика минулого року

Варто нагадати, що за 2025 рік Уповноваженим було винесено 706 постанов по справах про адміністративні правопорушення, з яких 404 із застосуванням адміністративних стягнень у вигляді попередження, 95 – штрафів.

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