Предупреждения и штрафы от 1,7 до 11,9 тыс. грн: с начала года языковой омбудсмен Ивановская вынесла 689 постановлений о правонарушениях
С начала года Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская уже приняла 689 постановлений по делам об административных правонарушениях.
Об этом говорится на странице Уполномоченной по защите государственного языка в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Предупреждения и штрафы
Как отмечается, среди 689 постановлений — 344 с применением административных взысканий в виде предупреждения, 101 — штрафов:
- 18 — в размере 1700 грн;
- 41 — 3400 грн;
- 17 – 5100 грн;
- 2 – 6800 грн;
- 19 – 8500 грн;
- 4 – 11 900 грн.
Киев — в "лидерах"
Сообщается, что больше всего постановлений вынесено в Киеве (242), Одесской (189) и Харьковской (85) областях.
Таким образом, в 2026 году уже применены административные взыскания в виде штрафов на общую сумму 479 400 грн (за весь 2025 год — применены административные взыскания в виде штрафов на сумму 368 900 грн).
Большая часть постановлений в 2026 году приходится именно на сферу обслуживания потребителей — 316 из 689 (46 % всех постановлений).
Статистика прошлого года
Стоит напомнить, что за 2025 год Уполномоченным было вынесено 706 постановлений по делам об административных правонарушениях, из которых 404 — с применением административных взысканий в виде предупреждения, 95 — штрафов.
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