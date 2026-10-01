Предупреждения и штрафы от 1,7 до 11,9 тыс. грн: с начала года языковой омбудсмен Ивановская вынесла 689 постановлений о правонарушениях

С начала года Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская уже приняла 689 постановлений по делам об административных правонарушениях.

Об этом говорится на странице Уполномоченной по защите государственного языка в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Предупреждения и штрафы

Как отмечается, среди 689 постановлений — 344 с применением административных взысканий в виде предупреждения, 101 — штрафов:

18 — в размере 1700 грн;

41 — 3400 грн;

17 – 5100 грн;

2 – 6800 грн;

19 – 8500 грн;

4 – 11 900 грн.

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Киев — в "лидерах"

Сообщается, что больше всего постановлений вынесено в Киеве (242), Одесской (189) и Харьковской (85) областях.

Таким образом, в 2026 году уже применены административные взыскания в виде штрафов на общую сумму 479 400 грн (за весь 2025 год — применены административные взыскания в виде штрафов на сумму 368 900 грн).

Большая часть постановлений в 2026 году приходится именно на сферу обслуживания потребителей — 316 из 689 (46 % всех постановлений).

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Статистика прошлого года

Стоит напомнить, что за 2025 год Уполномоченным было вынесено 706 постановлений по делам об административных правонарушениях, из которых 404 — с применением административных взысканий в виде предупреждения, 95 — штрафов.

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