РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14663 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Лиманском направлении
745 2

Пилоты SIGNUM ликвидировали 9 рашистов в Лиманском районе и показали, как оккупанты безуспешно пытаются отвлечь украинских дронщиков манекенами пехоты. ВИДЕО

Российские оккупанты начали использовать манекены своей пехоты на Лиманском направлении, пытаясь отвлечь украинских операторов беспилотников от реальных целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты батальона SIGNUM обнаруживают замаскированных захватчиков в лесистой местности и уничтожают их ударами FPV-дронов, не тратя боеприпасы на вражеские манекены.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Несмотря на попытки противника скрыть свои позиции, украинские защитники продолжают находить и поражать живую силу российских войск.

На кадрах боевых действий, обнародованных бойцами SIGNUM, зафиксирована ликвидация как минимум 9 оккупантов в лесах на Лиманском направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашист среди зарослей выстрелил из автомата в гранату, закрепленную на собственном бронежилете, и самоликвидировался. ВИДЕО 18+

Смотрите также: Украинский истребитель поразил вражескую воздушную цель. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24567) уничтожение (11093) Донецкая область (13436) дроны (8469) Краматорский район (1603) Лиман (271)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 