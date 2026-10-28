Пилоты SIGNUM ликвидировали 9 рашистов в Лиманском районе и показали, как оккупанты безуспешно пытаются отвлечь украинских дронщиков манекенами пехоты. ВИДЕО
Российские оккупанты начали использовать манекены своей пехоты на Лиманском направлении, пытаясь отвлечь украинских операторов беспилотников от реальных целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты батальона SIGNUM обнаруживают замаскированных захватчиков в лесистой местности и уничтожают их ударами FPV-дронов, не тратя боеприпасы на вражеские манекены.
Несмотря на попытки противника скрыть свои позиции, украинские защитники продолжают находить и поражать живую силу российских войск.
На кадрах боевых действий, обнародованных бойцами SIGNUM, зафиксирована ликвидация как минимум 9 оккупантов в лесах на Лиманском направлении.
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