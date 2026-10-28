Украинский истребитель поразил вражескую воздушную цель

В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения вражеской воздушной цели истребителем Военно-воздушных сил ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, снятых очевидцами с земли, видна воздушная цель в небе, которая через мгновение вспыхивает после поражения.

В результате попадания происходит яркий взрыв. Охваченные пламенем обломки падают вниз, оставляя за собой дымовой след.

Очевидцы продолжают снимать небо, фиксируя последствия успешного перехвата.

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