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Украинский истребитель поразил вражескую воздушную цель
В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения вражеской воздушной цели истребителем Военно-воздушных сил ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, снятых очевидцами с земли, видна воздушная цель в небе, которая через мгновение вспыхивает после поражения.
В результате попадания происходит яркий взрыв. Охваченные пламенем обломки падают вниз, оставляя за собой дымовой след.
Очевидцы продолжают снимать небо, фиксируя последствия успешного перехвата.
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