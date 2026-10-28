УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15997 відвідувачів онлайн
Новини Авіація ЗСУ
1 331 2

Український винищувач влучив у ворожу повітряну ціль. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому зафіксовано момент знищення ворожої повітряної цілі винищувачем Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, знятих очевидцями із землі, видно повітряну ціль у небі, яка за мить спалахує після ураження.

Унаслідок влучання відбувається яскравий вибух. Охоплені полум'ям уламки падають униз, залишаючи за собою димний слід.

Очевидці продовжують знімати небо, фіксуючи наслідки успішного перехоплення.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться: Український МіГ-29 збив російський "Шахед" ракетою Р-73 та різким маневром ухилився від уламків знищеного дрона. ВIДЕО

Автор: 

ППО (4599) літак (2639) знищення (11405) Повітряні сили (3913)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 