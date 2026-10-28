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Український винищувач влучив у ворожу повітряну ціль. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому зафіксовано момент знищення ворожої повітряної цілі винищувачем Повітряних сил ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, знятих очевидцями із землі, видно повітряну ціль у небі, яка за мить спалахує після ураження.
Унаслідок влучання відбувається яскравий вибух. Охоплені полум'ям уламки падають униз, залишаючи за собою димний слід.
Очевидці продовжують знімати небо, фіксуючи наслідки успішного перехоплення.
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