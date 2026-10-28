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Новини Знищення російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку
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Пілоти SIGNUM ліквідували 9 рашистів на Лиманщині та показали, як окупанти безуспішно намагаються відволікти українських дронарів муляжами піхоти. ВIДЕО

Російські окупанти почали використовувати манекени власної піхоти на Лиманському напрямку, намагаючись відволікти українських операторів безпілотників від справжніх цілей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти батальйону SIGNUM виявляють замаскованих загарбників у лісистій місцевості та ліквідовують їх ударами FPV-дронів, не витрачаючи боєприпаси на ворожі муляжі.

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Попри спроби противника приховати свої позиції, українські захисники продовжують знаходити та уражати живу силу російських військ.

На кадрах бойової роботи, оприлюднених бійцями SIGNUM, зафіксовано ліквідацію щонайменше 9 окупантів у лісах на Лиманському напрямку.

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Автор: 

армія рф (22712) знищення (11405) Донецька область (12075) дрони (9206) Краматорський район (1619) Лиман (271)
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