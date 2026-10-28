Рашист серед хащів здійснив постріл з автомата у гранату, закріплену на власному бронежилеті, та самоліквідувався. ВIДЕО 18+
У мережі опублікували відеозапис, на якому російський окупант самоліквідувався за допомогою гранати, прикріпленої до бронежилета, серед хащів на Покровському напрямку фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник здійснив постріл з автомата в гранату, закріплену на його бронежилеті, внаслідок чого стався потужний вибух.
Від потужної детонації тіло рашиста розірвало на частини.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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