Понад 100 російських потягів уражено ударами бійців 1-го корпусу НГУ "Азов": знищено локомотиви та цистерни з пальним. ВIДЕО

Воїни 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" уразили понад 100 російських потягів, які використовувалися для постачання окупаційного угруповання на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією корпусу, внаслідок ударів українських військових виведено з ладу локомотиви, цистерни з пальним та інше залізничне майно противника.

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Російські окупанти використовують залізничні станції для транспортування пального в напрямку фронту. Водночас мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби противника не можуть забезпечити надійний захист цих логістичних маршрутів.

"Противник щосили намагається створити картину успішного захоплення населених пунктів, але не здатен захистити ключові залізничні станції, якими проходить ланцюжок постачання пального в бік фронту", - зазначили в "Азові".

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