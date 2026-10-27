Оператори SIGNUM розгромили колону російської техніки: знищено три "Урали" та два бензовози. ВIДЕО

Оператори безпілотників підрозділу SIGNUM знищили п'ять одиниць російської військової техніки, атакувавши колону противника безпосередньо під час руху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти спочатку уразили три вантажівки "Урал", які рухалися групою автомобільною дорогою.

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Згодом під удар потрапили ще два російські бензовози, водії яких намагалися втекти від українських дронів.

На оприлюдненому відеозаписі видно атаки безпілотників на ворожу техніку та густі стовпи чорного диму над дорогою.

Наприкінці ролика показано кадри, зняті росіянами з дороги, на яких видно охоплену полум'ям техніку та наслідки ударів українських операторів дронів.

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