Операторы SIGNUM разгромили колонну российской техники: уничтожены три "Урала" и два бензовоза

Операторы беспилотников подразделения SIGNUM уничтожили пять единиц российской военной техники, атаковав колонну противника непосредственно во время движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты сначала поразили три грузовика "Урал", которые двигались группой по автомобильной дороге.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Впоследствии под удар попали еще два российских бензовоза, водители которых пытались скрыться от украинских дронов.

На обнародованной видеозаписи видны атаки беспилотников на вражескую технику и густые столбы черного дыма над дорогой.

В конце ролика показаны кадры, снятые россиянами с дороги, на которых видна охваченная пламенем техника и последствия ударов украинских операторов дронов.

Смотрите также: Пилоты 59-й ОМБр с помощью дронов "мидлстрайк" поразили российское судно и технику оккупантов в тылу противника. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неудачная попытка мобильной огневой группы рашистов сбить украинский дрон "Рубака", который поразил вражеский грузовик на трассе в Крым. ВИДЕО