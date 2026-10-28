Более 100 российских поездов подверглись ударам бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов": уничтожены локомотивы и цистерны с топливом

Бойцы 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" поразили более 100 российских поездов, которые использовались для снабжения оккупационной группировки на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации корпуса, в результате ударов украинских военных выведены из строя локомотивы, цистерны с топливом и другое железнодорожное имущество противника.

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Российские оккупанты используют железнодорожные станции для транспортировки топлива в направлении фронта. В то же время мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы противника не могут обеспечить надежную защиту этих логистических маршрутов.

"Противник изо всех сил пытается создать картину успешного захвата населенных пунктов, но не способен защитить ключевые железнодорожные станции, через которые проходит цепочка поставок топлива в сторону фронта", — отметили в "Азове".

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