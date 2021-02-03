Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
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зеля, а с судами что ?
тебе в самый неподходящий момент тупицкий с вовком опять обратку сыграют
все не то. чмо.
все равно за опсж. или вы их расстреляете?
зачем поперед батька впекло