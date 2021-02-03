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Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" и их фактического владельца Козака (обновлено)

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы все погибнете, потому что вы дьявол! Фашистский дьявол", - Рабинович спел "Вставай, страна огромная..." и объявил о начале импичмента Зеленского. ВИДЕО

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Если деятельность Козака и телеканалов Медведчука будет остановлена, российское влияние в Украине лишится информационного поля

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 04

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 05

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сигнал "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" прекратили передавать часть провайдеров

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 07

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО, кроме телеканалов, заблокировал компанию, на которую зарегистрировано 7 частных самолетов, - нардеп "ЕС" Гончаренко

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук о блокировке каналов своего соратника Козака: Очевидный элемент внешнего управления Зеленским. ВИДЕО

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 10

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 11

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 12

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 13

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах 14

Больше фотошопов смотрите здесь



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Топ комментарии
+110
Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6334
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03.02.2021 23:55
+86
Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9368

Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1883
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03.02.2021 23:57
+70
Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 807 Лебединая песня сепаратистов. Закрытие каналов Медведчука в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2999
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03.02.2021 23:57
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Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 76
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04.02.2021 00:36 Ответить
Столько постов и на картинках нет никого в маске Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1773 Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3452 .
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04.02.2021 02:25 Ответить
Да, пожалуйста!
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06.02.2021 19:02 Ответить
Потік гамніща нарешті зупинено . Люді усталі ат брехні . Дякуємо тобі , Байден . Як кажуть рускагаварящі "спасіба дєду за пабєду"
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04.02.2021 07:23 Ответить
та шмара блогерша що вибрала росію між Україной і наїзжала на воїна вже під опікою опзж "Молодежное Крыло предоставит юридическую помощь блогеру Таисии Маламан", Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский заявил, что его организация предоставит юридическую помощь популярной блогерше Таисии Маламан, известной под ником "di.rubens", травлю которой начал военнослужащий Генерального Штаба ВСУ Анатолий Штефан, за видео в "ТикТок". На видео девушка, отвечая на вопрос "какую страну Вы хотели бы посетить: Украину или Россию?" ответила, что хотела бы поехать в Россию.і вже пишается і вставила відео зі собою на своїй сторінці в фейсбук хто б сумнівався що вата є вата ось її сторінка там вже прокоментували під відео https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD/100023448887702
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04.02.2021 07:53 Ответить
Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7469
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04.02.2021 09:06 Ответить
Смело мы в бой пойдем и я за вами. И как один умрем, а я не с вами. Мне с кривым дулом пулемет, чтоб из-за угла стрелять я мог.
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04.02.2021 10:33 Ответить
Дай тебе Мойша счастья и что бы ты в натуре с настоящим камнем прыгнул.
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04.02.2021 10:42 Ответить
Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4107
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04.02.2021 16:27 Ответить
Сциена из МУ-МУ...
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06.02.2021 04:29 Ответить
Наконец то у Украины появился нормальный президент. Вiтаемо, Джо!
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04.02.2021 09:23 Ответить
.

зеля, а с судами что ?
тебе в самый неподходящий момент тупицкий с вовком опять обратку сыграют
все не то. чмо.
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04.02.2021 10:53 Ответить
а за тупицкого сам Порох заступился.., сказал, что это узурпация власти.. Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5939
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04.02.2021 14:56 Ответить
Давно нужно было закрыть эти помойки прихвостня *****!!!
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04.02.2021 11:02 Ответить
Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9922
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04.02.2021 13:05 Ответить
Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 767
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04.02.2021 13:43 Ответить
дермократия во всей красе. не тешьте свое САМОлюбие. парламентские выборы с
все равно за опсж. или вы их расстреляете?
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04.02.2021 15:59 Ответить
Идея хорошая. Но не расстрелять а посадить в тюрьмы за экономические преступления,уклонения от уплаты налогов и тд
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04.02.2021 16:41 Ответить
На лесоповал. В Карпаты. Буковель строить. А то, панимаш, взяли моду демократией кацапские высэры покрывать. Доколе?
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04.02.2021 16:59 Ответить
влажные мечты
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04.02.2021 20:12 Ответить
Закрыли ватные тв каналы это хорошо НО. СН вносит закон в ВР, запретить на всех тв каналах критиковать президента зеленского.
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04.02.2021 18:05 Ответить
пук на ровном месте телевизор всеравно никто давно не смотрит с таким же успехом можно было бы радио отключить
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04.02.2021 20:08 Ответить
надо аэсы демонтировать как пережиток тоталиапрного прошлого
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04.02.2021 20:09 Ответить
сттранно американцы у себя не отключают а украина отключила странно это все выглядет
зачем поперед батька впекло
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04.02.2021 20:11 Ответить
вот на зло пойду за опзж голосовать
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04.02.2021 20:13 Ответить
Прочисть мозги.
Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 906
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04.02.2021 22:32 Ответить
дебильная картинка если честно
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05.02.2021 10:30 Ответить
ОПиЗЖец.
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04.02.2021 20:41 Ответить
Лебедина пісня сепаратистів. Закриття каналів Медведчука в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6452
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04.02.2021 23:24 Ответить
мі в детском саду последний раз фамилии коверкали
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05.02.2021 10:32 Ответить
впринципе когда дружили с россией жили лучше чем когда ругались дружить всегда лучше чем воевать ну ничего думаю после этих событий наш союз будет крепок как никогда
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05.02.2021 10:35 Ответить
Как завещал С.Бандера... После развала, заключать с осколками империи паритетные договоры... И налаживать дружеские стосунки со свободолюбивыми образованиями... Да здравствует бурятский Хурал.
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06.02.2021 04:35 Ответить
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