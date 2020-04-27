Гоструд запускает горячую линию для заболевших COVID-19 медиков. ИНФОГРАФИКА
Государственная служба Украины по вопросам труда вводит отдельную горячую линию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"С целью проведения своевременных расследований несчастных случаев / острых профессиональных заболеваний (инфицирование COVID-19) в медицинских и других работников, связанные с исполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения COVID-19, и обеспечение их социальной защиты Гоструда вводит горячую линию 044 279 03 28 для медицинских работников, заболевших COVID-19", - отмечается в сообщении.
Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 подтвержден у 1749 медработников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине - работник медучреждения.
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