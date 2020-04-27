Держпраці запускає гарячу лінію для хворих COVID-19 медиків. ІНФОГРАФІКА

Державна служба України з питань праці вводить окрему гарячу лінію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"З метою проведення своєчасних розслідувань нещасних випадків/гострих професійних захворювань (інфікування COVID-19) у медичних та інших працівників, пов'язані з виконанням професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження COVID-19, і забезпечення їхнього соціального захисту Держпраці вводить гарячу лінію 044 279 03 28 для медичних працівників, які захворіли на COVID-19", - наголошується в повідомленні.









Нагадаємо, станом на 27 квітня в Україні COVID-19 підтверджено у 1749 медпрацівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків. Тобто, фактично кожен 5-й інфікований в Україні - працівник медустанови.

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