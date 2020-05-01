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Самолет с второй партией защитных медицинских костюмов, купленных Фондом Порошенко и компанией "Рошен" в Южной Корее, приземлился в Борисполе. ФОТОрепортаж

Вторая партия - 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников - прибыла из Сеула в Киев. Костюмы, купленные Фондом Порошенко и компанией "Рошен", бесплатно передаются в больницы по всей Украине.

Из Южной Кореи уже доставлены 85 000 костюмов. Всего у Порошенко закупили 130 000 защитных костюмов. 30 000 медицинских комбинезонов производства Китая уже поступили в больницы, которые работают в частности в очагах вспышки коронавируса. С 1 мая разъедется по всей Украине и южнокорейський груз, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Врачи нуждаются в нашей защите. Мы это делаем, к сожалению, пока без всякой помощи государства. Но мы не "тянем одеяло" на себя. Мы готовы взаимодействовать со всеми заинтересованными лицами: государством, правительством, общественными организациями, политическими организациями, меценатами для того, чтобы остановить распространение этой пандемии и защитить врачей", - подчеркнул лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 42,5 тыс. защитных костюмов для врачей, закупленные Фондом Порошенко, прибыли в Украину. ВИДЕО

Самолет с второй партией защитных медицинских костюмов, купленных Фондом Порошенко и компанией Рошен в Южной Корее, приземлился в Борисполе 01
Самолет с второй партией защитных медицинских костюмов, купленных Фондом Порошенко и компанией Рошен в Южной Корее, приземлился в Борисполе 02
Самолет с второй партией защитных медицинских костюмов, купленных Фондом Порошенко и компанией Рошен в Южной Корее, приземлился в Борисполе 03
Самолет с второй партией защитных медицинских костюмов, купленных Фондом Порошенко и компанией Рошен в Южной Корее, приземлился в Борисполе 04
Самолет с второй партией защитных медицинских костюмов, купленных Фондом Порошенко и компанией Рошен в Южной Корее, приземлился в Борисполе 05

"Европейская Солидарность" также требует от парламента принять законы 3376 о страховании медработников и 3380 о введении массового тестирования - прежде всего для всех сотрудников медучреждений и пациентов.

"Мы сегодня получили подписные листы и собираем подписи за внеочередную сессию, где должны быть рассмотрены несколько важнейших вопросов. Первое - это немедленное введение государственного страхования врачей, медицинских работников на случай заболевания. Хочу отметить, что с момента регистрации законопроекта 3376 заболели более 700 врачей", - отметил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко призывает проголосовать за закон о страховании медиков от коронавируса: Заболело уже более 2 тыс. медработников

Самолет с второй партией защитных медицинских костюмов, купленных Фондом Порошенко и компанией Рошен в Южной Корее, приземлился в Борисполе 06
Самолет с второй партией защитных медицинских костюмов, купленных Фондом Порошенко и компанией Рошен в Южной Корее, приземлился в Борисполе 07

"Мы настаиваем, что необходимо законодательно обеспечить надлежащее количество тестирований. Где обещанные Украине миллионы тестов, которые уже должны быть? За почти два месяца эпидемии тестированы только 100 000. В то же время, как в большинстве стран - это норма тестирования в день. Каждый больной, который поступает в украинские больницы, должен быть протестирован. Каждый пациент, который приходит к врачу, должен быть пртестирован. Без массового тестирования нет никакого смысла разрушать экономику из-за карантина. Тестирование позволяет локализовать взрывы инфекции и таким образом не навредить экономике", - убежден Петр Порошенко.

Самолет с второй партией защитных медицинских костюмов, купленных Фондом Порошенко и компанией Рошен в Южной Корее, приземлился в Борисполе 08

Он сообщил, что по состоянию на вечер четверга подписи для проведения внеочередной сессии дали все фракции и депутатские группы, кроме "Слуги народа". "Я надеюсь, что среди депутатов монобольшинства все же найдутся люди, которые осознают свою ответственность. И в понедельник-вторник мы сможем провести внеочередную сессию и принять законы, которые ждут медики и пациенты. Потому что без защиты врачей и массового тестирования на коронавирус карантин - это самоубийство для экономики", - убежден Петр Порошенко.

Автор: 

благотворительность (617) карантин (16729) Порошенко Петр (19621) Южная Корея (340) врачи (1518) Roshen (103) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+82
Мы не увидим этот груз в Эпицентрах страны...
Порошенко покупает гуманитарку за свои деньги, а Зеленский за ваши деньги, ЗЕБИЛЫ!
Вот все, что нужно знать о двух президентах нашей страны!
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01.05.2020 09:19 Ответить
+76
Петро Порошенко. Дякуємо.
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01.05.2020 09:18 Ответить
+73
Самолет с второй партией защитных медицинских костюмов, купленных Фондом Порошенко и компанией "Рошен" в Южной Корее, приземлился в Борисполе - Цензор.НЕТ 3520
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01.05.2020 09:19 Ответить
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Страница 4 из 4
Эпицентр привез гораздо больше и без всякого пиара. Зато соевая барыга и журналистов со своих телеканалов собрала, и статейки на сайтах проплатила.
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01.05.2020 11:19 Ответить
К вашему вниманию новая версия от зам.главы ОП Тимошенко встречи груза для герег: "По словам Тимошенко, весь груз в самолете контролировал «Эпицентр», который же и собирал заявки как от компаний, так и народных депутатов. «Часть груза ушла в продажу, часть поехала раздаваться по регионам», - заявил он и добавил, что ОП «в этом самолете не участвовала» и на нем не было груза, который бы они централизованно закупали, и что государство не платило за организацию рейса.
«Коммерческий рейс, в котором государство не принимало никакого участия, ездил встречать президент с целой делегацией. Это не слишком большая реклама «Эпицентру?» - поинтересовался журналист. «А причем здесь «Эпицентр»? Это реклама нашей «Мрии». Мы ехали встречать самый большой самолет в мире, и этот самолет украинский», - ответил Кирилл Тимошенко.
https://fakty.ua/342429-zelenskij-vstrechal-ne-gruz-a-samolet-v-op-stranno-opravdalis-za-istoriyu-s-tovarami-dlya-epicentra
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01.05.2020 11:21 Ответить
Если Пиня - это Порох, то вы имете ввиду все украденные 80 миллиардов баксов? (я просто уточняю).
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01.05.2020 11:27 Ответить
круто 767 со снятыми креслами
Говорил с врачами, говорят нужно утилизировать костюмы, а я 10 масок месяц ношу. Интересно реально костюмы утилизируют, ведь по идеи через недлю там ничего не должно быть
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01.05.2020 11:29 Ответить
зелебобики, у меня вопрос: вы что, так и будете стоять перед украинскими окопами в полный рост, когда путен попрёт, или таки прыгнете в них (только с нами чур не драться)...ведь вы же должны понимать, что в ростовые мишени - проще попадать? учтите зелебобики , москве, если лизать не будете - москва, вас жалеть не будет, даже слезам вашим не поверит...
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01.05.2020 11:31 Ответить
когда путин попер в 2014 в крыму, то турчинов показал что и как нужно делать. главное - не стрелять.
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01.05.2020 13:34 Ответить
Дык он же не ожидал, что его от корыта оторвут!!!
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01.05.2020 11:47 Ответить
А в цей час партія зеленського обслуговує олігархів, і клали вони великий болт на здоровя українських медиків і всіх українців
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01.05.2020 11:45 Ответить
зелебобики , вы привели к власти нефартового чувака, посмотрите, там где он есть - везде беды... отправьте его к путену, пусть спасёт мир, памятник поставим, при жизни...
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01.05.2020 11:48 Ответить
Ага... В землю закопаем и бетоном зальём... Вживую...
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01.05.2020 12:58 Ответить
А где Зеленский? Как-то не кошерный привоз получается.
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01.05.2020 12:06 Ответить
зелебобики , а почему, посасывая шоколадки "Рошен", вы, вдруг перестали рассказывать про "липецкую фабрику" ? вы -что, такие же лицемеры, как ваш зелёный предводитель ?
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01.05.2020 12:15 Ответить
Зэбилы резко откажитесь от помощи барыги РОШЕНА, докажите свою сплоченность вокруг пианиста- вислюка, выж нелохи ,как и он, шоб вам шоколад поперек горла став
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01.05.2020 12:15 Ответить
"Добрые дела делаются молча" написано в первом комменте. Порох так и делал, пока был президентом, но вы тупая биомасса не знала об этом, а слушала мацковских пропагандонов про "барыгу". А теперь #сидитесукидома в стойле на карантине и жуйте сухари.
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01.05.2020 12:25 Ответить
Рошет украл милиарды через этот фонд. https://www.youtube.com/watch?v=W9PJT0fZPCo
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01.05.2020 17:41 Ответить
Скромно......... лучше бы дали ссылку на Соловьева или Киселева. Выглядело бы убедительнее, чем Космонавт.
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01.05.2020 17:46 Ответить
...зелебобики, говорят вы разбираетесь во всех сортах дешёвого инфоговна, который давно ждёт в гости к себе бузина. Скажите, чем отличается пиховшек от коцабы , монтян от шария, рабинович от червоненко или шуфрич от медведчука, а также королевская от герман , потому что я только знаю что лукаш от портнова должна отличаться лишь половыми органами ???
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01.05.2020 12:27 Ответить
Петру Алексеичу СЛАВА...СЛАВА!!! Вот настоящий президент...всё для людей
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01.05.2020 13:04 Ответить
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01.05.2020 13:35 Ответить
Пётр Алексеич, не раздавайте всё не благодарным людЯм...оставьте себе немного.
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01.05.2020 13:06 Ответить
Тише ты .Он оставил немного , но ты об этом громко не ори
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01.05.2020 13:37 Ответить
Петя закупи F-22 Raptor .А Юге напомни про Апачи
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01.05.2020 13:57 Ответить
Ну и шо такого ? Петя уже два раза водил внуков в Парк Юрского периода а Юра с Апачами даже возможно раздавил по рюмашке другой когда отдыхали в США
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01.05.2020 14:29 Ответить
Как зебуины то зубами скрипят-понимают,что их отымели лохов,но признаться стыдно. В каждом посте поклонников зеленского а**ная боль.
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01.05.2020 13:58 Ответить
Кожен з захисних медичних костюмів матиме принт "Рошен" чи "Фонд Порошенка"
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01.05.2020 16:06 Ответить
Порошенко президент- ГОСУДАРСТВЕННИК и это, к сожалению,не понимает большинство украинцев; поэтому выбрали ШУТА-ПИАНИСТА: получился ЦИРК. Последствия для Украины непредсказуемы...
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01.05.2020 16:09 Ответить
))))
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01.05.2020 16:23 Ответить
История видела немало разных ,,государственников" -гитлер , сталин , ким-чен-ын ...ввх к примеру .Вопрос в том какое государство они строили -строят и что общего это имеет с тем каким хотят видеть свое государство украинцы .Но уж точно не полицейскую клептократически-олигархическую аграрную страну которую создавал под себя Петя
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01.05.2020 16:53 Ответить
Чим далі я дивлюсь на Зебіла - тим більше меня подобається Петя.
Хоча і він - велике Г.
Нехай відмолює.
Але краще без обох.
Потрібні українці, а не обрізані.
Досить...
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01.05.2020 16:11 Ответить
Какое мерзкое сборище порохоботины
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01.05.2020 16:44 Ответить
А кому они нужны? Врачи не хотят лечить не из-за отсутствия костюмов . а из-за маленькой зарплаты, несопоставимой с ценой жизни. Они оценивают свою жизнь в два раза выше.) В Украине 186 000 врачей и 10861 больных. из которых 2/3 сидят дома.Прикиньте нагрузку врачей на одного больного....
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01.05.2020 17:05 Ответить
Дійсніо нікому, заздрісне зелене лайно. Іноді краще промовчати.
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01.05.2020 21:43 Ответить
Ещё одна специалистка по дерьму)
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02.05.2020 07:26 Ответить
Пару тисяч костюмів роздадуть, як гуманітарку, а решту Петро буде продавати з доброю націнкою. Це ж Порошенко.
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01.05.2020 17:19 Ответить
Ага....... прям в магазинах Рошена и будет продавать. Вот гад такой.
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01.05.2020 17:48 Ответить
Знающие люди говорят, что Порошенко воровал милиарды через этот фонд.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=W9PJT0fZPCo
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01.05.2020 17:39 Ответить
Ник смени на Зеленого Капитана.
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01.05.2020 17:49 Ответить
зебилы сбагрили ранее нашу дешевую продукцию. теперь замещают китайско-чиперной. но по баснословным ценам... Порошенко за свои деньги поставляет качественные южнокорейские материалы.
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01.05.2020 18:46 Ответить
Я вітаю і дякую всім, хто допомагає. Вважаю, що треба розповідати не тількі про погані, а й гарні справи, що робляться в Україні. Здоров'я Вам, П.О.!
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01.05.2020 19:07 Ответить
Знающие люди говорят, что Порошенко воровал милиарды через этот фонд.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=W9PJT0fZPCo
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01.05.2020 20:54 Ответить
через неделю конец зеленого карантина зачем так тратится((
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01.05.2020 21:29 Ответить
Літак із другою партією захисних медичних костюмів, куплених Фондом Порошенка та компанією "Рошен" у Південній Кореї, приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 9437
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01.05.2020 22:51 Ответить
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