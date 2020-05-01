Літак із другою партією захисних медичних костюмів, куплених Фондом Порошенка та компанією "Рошен" у Південній Кореї, приземлився в Борисполі. ФОТОрепортаж

Друга партія – 42,5 тисячі захисних костюмів для медичних працівників – прибула із Сеула до Києва. Костюми, куплені Фондом Порошенка та компанією "Рошен", безкоштовно передаються у лікарні по всій Україні.

З Південної Кореї вже доставлено 85 000 костюмів. Загалом у Порошенка закупили 130 000 захисних костюмів. 30 000 медичних комбінезонів виробництва Китаю вже надійшли в лікарні, які працюють, зокрема, в осередках спалаху коронавірусу. Із 1 травня роз’їдеться по всій Україні і південнокорейський вантаж, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Лікарі потребують нашого захисту. Ми це робимо, на жаль, поки без будь-якої допомоги держави. Але ми не "тягнемо ковдру" на себе. Ми готові взаємодіяти з усіма зацікавленими особами: державою, урядом, громадськими організаціями, політичними організаціями, меценатами для того, щоб зупинити розповсюдження цієї пандемії і захистити лікарів", – наголосив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент Петро Порошенко.

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"Європейська Солідарність" також вимагає від парламенту ухвалити закони 3376 про страхування медпрацівників та 3380 про запровадження масового тестування – насамперед для всіх співробітників медзакладів та пацієнтів.

"Ми сьогодні отримали підписні листи і збираємо підписи за позачергову сесію, де мають бути розглянуті декілька надзвичайно важливих питань. Перше – це негайне запровадження державного страхування лікарів, медичних працівників на випадок захворювання. Хочу наголосити, що з моменту реєстрації законопроєкту 3376 захворіло понад 700 лікарів", – зазначив Порошенко.

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"Ми наполягаємо, що необхідно законодавчо забезпечити належну кількість тестувань. Де обіцяні Україні мільйони тестів, які вже мають бути? За майже два місяці епідемії відтестовано лише 100 тисяч. Тоді як у більшості країн – це норма тестування за день. Кожен хворий, який поступає в українські лікарні, має бути відтестований. Кожен пацієнт, який приходить до лікаря, має бути відтестований. Без масового тестування немає жодного сенсу руйнувати економіку через карантин. Тестування дозволяє локалізувати вибухи інфекції і в такий спосіб не зашкодити економіці", – переконаний Петро Порошенко.

Він повідомив, що станом на вечір четверга підписи для проведення позачергової сесії дали всі фракції та депутатські групи, окрім "Слуги народу". "Я сподіваюся, що серед депутатів монобільшості все ж знайдуться люди, які усвідомлюють свою відповідальність. І на понеділок-вівторок ми зможемо провести позачергову сесію та ухвалити закони, яких чекають медики та пацієнти. Бо без захисту лікарів і масового тестування на коронавірус карантин – це самогубство для економіки", – переконаний Петро Порошенко.