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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Літак із другою партією захисних медичних костюмів, куплених Фондом Порошенка та компанією "Рошен" у Південній Кореї, приземлився в Борисполі. ФОТОрепортаж

Друга партія – 42,5 тисячі захисних костюмів для медичних працівників – прибула із Сеула до Києва. Костюми, куплені Фондом Порошенка та компанією "Рошен", безкоштовно передаються у лікарні по всій Україні.

З Південної Кореї вже доставлено 85 000 костюмів. Загалом у Порошенка закупили 130 000 захисних костюмів. 30 000 медичних комбінезонів виробництва Китаю вже надійшли в лікарні, які працюють, зокрема, в осередках спалаху коронавірусу. Із 1 травня роз’їдеться по всій Україні і південнокорейський вантаж, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Лікарі потребують нашого захисту. Ми це робимо, на жаль, поки без будь-якої допомоги держави. Але ми не "тягнемо ковдру" на себе. Ми готові взаємодіяти з усіма зацікавленими особами: державою, урядом, громадськими організаціями, політичними організаціями, меценатами для того, щоб зупинити розповсюдження цієї пандемії і захистити лікарів", – наголосив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент Петро Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 42,5 тис. захисних костюмів для лікарів, закуплені Фондом Порошенка, прибули в Україну. ВIДЕО

Літак із другою партією захисних медичних костюмів, куплених Фондом Порошенка та компанією Рошен у Південній Кореї, приземлився в Борисполі 01
Літак із другою партією захисних медичних костюмів, куплених Фондом Порошенка та компанією Рошен у Південній Кореї, приземлився в Борисполі 02
Літак із другою партією захисних медичних костюмів, куплених Фондом Порошенка та компанією Рошен у Південній Кореї, приземлився в Борисполі 03
Літак із другою партією захисних медичних костюмів, куплених Фондом Порошенка та компанією Рошен у Південній Кореї, приземлився в Борисполі 04
Літак із другою партією захисних медичних костюмів, куплених Фондом Порошенка та компанією Рошен у Південній Кореї, приземлився в Борисполі 05

"Європейська Солідарність" також вимагає від парламенту ухвалити закони 3376 про страхування медпрацівників та 3380 про запровадження масового тестування – насамперед для всіх співробітників медзакладів та пацієнтів.

"Ми сьогодні отримали підписні листи і збираємо підписи за позачергову сесію, де мають бути розглянуті декілька надзвичайно важливих питань. Перше – це негайне запровадження державного страхування лікарів, медичних працівників на випадок захворювання. Хочу наголосити, що з моменту реєстрації законопроєкту 3376 захворіло понад 700 лікарів", – зазначив Порошенко.

Також читайте: Порошенко закликає проголосувати за закон про страхування медиків від коронавірусу: Захворіло вже понад 2 тис. медпрацівників

Літак із другою партією захисних медичних костюмів, куплених Фондом Порошенка та компанією Рошен у Південній Кореї, приземлився в Борисполі 06
Літак із другою партією захисних медичних костюмів, куплених Фондом Порошенка та компанією Рошен у Південній Кореї, приземлився в Борисполі 07

"Ми наполягаємо, що необхідно законодавчо забезпечити належну кількість тестувань. Де обіцяні Україні мільйони тестів, які вже мають бути? За майже два місяці епідемії відтестовано лише 100 тисяч. Тоді як у більшості країн – це норма тестування за день. Кожен хворий, який поступає в українські лікарні, має бути відтестований. Кожен пацієнт, який приходить до лікаря, має бути відтестований. Без масового тестування немає жодного сенсу руйнувати економіку через карантин. Тестування дозволяє локалізувати вибухи інфекції і в такий спосіб не зашкодити економіці", – переконаний Петро Порошенко.

Літак із другою партією захисних медичних костюмів, куплених Фондом Порошенка та компанією Рошен у Південній Кореї, приземлився в Борисполі 08

Він повідомив, що станом на вечір четверга підписи для проведення позачергової сесії дали всі фракції та депутатські групи, окрім "Слуги народу". "Я сподіваюся, що серед депутатів монобільшості все ж знайдуться люди, які усвідомлюють свою відповідальність. І на понеділок-вівторок ми зможемо провести позачергову сесію та ухвалити закони, яких чекають медики та пацієнти. Бо без захисту лікарів і масового тестування на коронавірус карантин – це самогубство для економіки", – переконаний Петро Порошенко.

Автор: 

благодійність (576) карантин (18172) Порошенко Петро (15196) Південна Корея (469) лікарі (1290) Roshen (227) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+82
Мы не увидим этот груз в Эпицентрах страны...
Порошенко покупает гуманитарку за свои деньги, а Зеленский за ваши деньги, ЗЕБИЛЫ!
Вот все, что нужно знать о двух президентах нашей страны!
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01.05.2020 09:19 Відповісти
+76
Петро Порошенко. Дякуємо.
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01.05.2020 09:18 Відповісти
+73
Самолет с второй партией защитных медицинских костюмов, купленных Фондом Порошенко и компанией "Рошен" в Южной Корее, приземлился в Борисполе - Цензор.НЕТ 3520
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01.05.2020 09:19 Відповісти
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Эпицентр привез гораздо больше и без всякого пиара. Зато соевая барыга и журналистов со своих телеканалов собрала, и статейки на сайтах проплатила.
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01.05.2020 11:19 Відповісти
К вашему вниманию новая версия от зам.главы ОП Тимошенко встречи груза для герег: "По словам Тимошенко, весь груз в самолете контролировал «Эпицентр», который же и собирал заявки как от компаний, так и народных депутатов. «Часть груза ушла в продажу, часть поехала раздаваться по регионам», - заявил он и добавил, что ОП «в этом самолете не участвовала» и на нем не было груза, который бы они централизованно закупали, и что государство не платило за организацию рейса.
«Коммерческий рейс, в котором государство не принимало никакого участия, ездил встречать президент с целой делегацией. Это не слишком большая реклама «Эпицентру?» - поинтересовался журналист. «А причем здесь «Эпицентр»? Это реклама нашей «Мрии». Мы ехали встречать самый большой самолет в мире, и этот самолет украинский», - ответил Кирилл Тимошенко.
https://fakty.ua/342429-zelenskij-vstrechal-ne-gruz-a-samolet-v-op-stranno-opravdalis-za-istoriyu-s-tovarami-dlya-epicentra
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01.05.2020 11:21 Відповісти
Если Пиня - это Порох, то вы имете ввиду все украденные 80 миллиардов баксов? (я просто уточняю).
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01.05.2020 11:27 Відповісти
круто 767 со снятыми креслами
Говорил с врачами, говорят нужно утилизировать костюмы, а я 10 масок месяц ношу. Интересно реально костюмы утилизируют, ведь по идеи через недлю там ничего не должно быть
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01.05.2020 11:29 Відповісти
зелебобики, у меня вопрос: вы что, так и будете стоять перед украинскими окопами в полный рост, когда путен попрёт, или таки прыгнете в них (только с нами чур не драться)...ведь вы же должны понимать, что в ростовые мишени - проще попадать? учтите зелебобики , москве, если лизать не будете - москва, вас жалеть не будет, даже слезам вашим не поверит...
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01.05.2020 11:31 Відповісти
когда путин попер в 2014 в крыму, то турчинов показал что и как нужно делать. главное - не стрелять.
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01.05.2020 13:34 Відповісти
Дык он же не ожидал, что его от корыта оторвут!!!
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01.05.2020 11:47 Відповісти
А в цей час партія зеленського обслуговує олігархів, і клали вони великий болт на здоровя українських медиків і всіх українців
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01.05.2020 11:45 Відповісти
зелебобики , вы привели к власти нефартового чувака, посмотрите, там где он есть - везде беды... отправьте его к путену, пусть спасёт мир, памятник поставим, при жизни...
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01.05.2020 11:48 Відповісти
Ага... В землю закопаем и бетоном зальём... Вживую...
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01.05.2020 12:58 Відповісти
А где Зеленский? Как-то не кошерный привоз получается.
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01.05.2020 12:06 Відповісти
зелебобики , а почему, посасывая шоколадки "Рошен", вы, вдруг перестали рассказывать про "липецкую фабрику" ? вы -что, такие же лицемеры, как ваш зелёный предводитель ?
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01.05.2020 12:15 Відповісти
Зэбилы резко откажитесь от помощи барыги РОШЕНА, докажите свою сплоченность вокруг пианиста- вислюка, выж нелохи ,как и он, шоб вам шоколад поперек горла став
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01.05.2020 12:15 Відповісти
"Добрые дела делаются молча" написано в первом комменте. Порох так и делал, пока был президентом, но вы тупая биомасса не знала об этом, а слушала мацковских пропагандонов про "барыгу". А теперь #сидитесукидома в стойле на карантине и жуйте сухари.
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01.05.2020 12:25 Відповісти
Рошет украл милиарды через этот фонд. https://www.youtube.com/watch?v=W9PJT0fZPCo
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01.05.2020 17:41 Відповісти
Скромно......... лучше бы дали ссылку на Соловьева или Киселева. Выглядело бы убедительнее, чем Космонавт.
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01.05.2020 17:46 Відповісти
...зелебобики, говорят вы разбираетесь во всех сортах дешёвого инфоговна, который давно ждёт в гости к себе бузина. Скажите, чем отличается пиховшек от коцабы , монтян от шария, рабинович от червоненко или шуфрич от медведчука, а также королевская от герман , потому что я только знаю что лукаш от портнова должна отличаться лишь половыми органами ???
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01.05.2020 12:27 Відповісти
Петру Алексеичу СЛАВА...СЛАВА!!! Вот настоящий президент...всё для людей
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01.05.2020 13:04 Відповісти
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01.05.2020 13:35 Відповісти
Пётр Алексеич, не раздавайте всё не благодарным людЯм...оставьте себе немного.
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01.05.2020 13:06 Відповісти
Тише ты .Он оставил немного , но ты об этом громко не ори
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01.05.2020 13:37 Відповісти
Петя закупи F-22 Raptor .А Юге напомни про Апачи
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01.05.2020 13:57 Відповісти
Ну и шо такого ? Петя уже два раза водил внуков в Парк Юрского периода а Юра с Апачами даже возможно раздавил по рюмашке другой когда отдыхали в США
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01.05.2020 14:29 Відповісти
Как зебуины то зубами скрипят-понимают,что их отымели лохов,но признаться стыдно. В каждом посте поклонников зеленского а**ная боль.
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01.05.2020 13:58 Відповісти
Кожен з захисних медичних костюмів матиме принт "Рошен" чи "Фонд Порошенка"
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01.05.2020 16:06 Відповісти
Порошенко президент- ГОСУДАРСТВЕННИК и это, к сожалению,не понимает большинство украинцев; поэтому выбрали ШУТА-ПИАНИСТА: получился ЦИРК. Последствия для Украины непредсказуемы...
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01.05.2020 16:09 Відповісти
))))
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01.05.2020 16:23 Відповісти
История видела немало разных ,,государственников" -гитлер , сталин , ким-чен-ын ...ввх к примеру .Вопрос в том какое государство они строили -строят и что общего это имеет с тем каким хотят видеть свое государство украинцы .Но уж точно не полицейскую клептократически-олигархическую аграрную страну которую создавал под себя Петя
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01.05.2020 16:53 Відповісти
Чим далі я дивлюсь на Зебіла - тим більше меня подобається Петя.
Хоча і він - велике Г.
Нехай відмолює.
Але краще без обох.
Потрібні українці, а не обрізані.
Досить...
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01.05.2020 16:11 Відповісти
Какое мерзкое сборище порохоботины
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01.05.2020 16:44 Відповісти
А кому они нужны? Врачи не хотят лечить не из-за отсутствия костюмов . а из-за маленькой зарплаты, несопоставимой с ценой жизни. Они оценивают свою жизнь в два раза выше.) В Украине 186 000 врачей и 10861 больных. из которых 2/3 сидят дома.Прикиньте нагрузку врачей на одного больного....
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01.05.2020 17:05 Відповісти
Дійсніо нікому, заздрісне зелене лайно. Іноді краще промовчати.
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01.05.2020 21:43 Відповісти
Ещё одна специалистка по дерьму)
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02.05.2020 07:26 Відповісти
Пару тисяч костюмів роздадуть, як гуманітарку, а решту Петро буде продавати з доброю націнкою. Це ж Порошенко.
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01.05.2020 17:19 Відповісти
Ага....... прям в магазинах Рошена и будет продавать. Вот гад такой.
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01.05.2020 17:48 Відповісти
Знающие люди говорят, что Порошенко воровал милиарды через этот фонд.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=W9PJT0fZPCo
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01.05.2020 17:39 Відповісти
Ник смени на Зеленого Капитана.
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01.05.2020 17:49 Відповісти
зебилы сбагрили ранее нашу дешевую продукцию. теперь замещают китайско-чиперной. но по баснословным ценам... Порошенко за свои деньги поставляет качественные южнокорейские материалы.
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01.05.2020 18:46 Відповісти
Я вітаю і дякую всім, хто допомагає. Вважаю, що треба розповідати не тількі про погані, а й гарні справи, що робляться в Україні. Здоров'я Вам, П.О.!
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01.05.2020 19:07 Відповісти
Знающие люди говорят, что Порошенко воровал милиарды через этот фонд.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=W9PJT0fZPCo
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01.05.2020 20:54 Відповісти
через неделю конец зеленого карантина зачем так тратится((
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01.05.2020 21:29 Відповісти
Літак із другою партією захисних медичних костюмів, куплених Фондом Порошенка та компанією "Рошен" у Південній Кореї, приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 9437
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01.05.2020 22:51 Відповісти
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