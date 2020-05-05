Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
... от коллег
Картина "Ну хоть Май"
...спить натомлене місто мирним, лагідним сном ...
"Пламенный привет"
Бизнес-стратегия
"Кінець епохи Бідності"
Кадровый резерв
От братвы.
Велюр и Епицентр...
...
...
не в бровь а в глаз....
Судя по этим жабам , вирус разработал и внедрил лично Зеленский .
Вероятно , с целью опорочить медицинские почти реформы Пэдра .
А это не так .
судя по всему он даже обосратся нормально не может
а тут нужны мозги)))
так что точно не он