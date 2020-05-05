РУС
Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

... от коллег

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Черкасс Бондаренко: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин не смягчили бы, если бы предприниматели не вышли на протест, - Порошенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители малого бизнеса протестовали во Львове: "Накормите моих детей, и я останусь дома". ФОТОрепортаж

Может у Путина спросить?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращение Зеленского: "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленскому, Дмитруку, Леонову надо посмотреть заявление сгоревшего в Доме профсоюзов Кушнарева, прежде чем сожалеть о "жертвах", - Бутусов. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закревская ответила Зеленскому: Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе - россиянин Фоминов. ФОТО

Картина "Ну хоть Май"

...спить натомлене місто мирним, лагідним сном ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс Бондаренко: "Карантин один для всех"

"Пламенный привет"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ

Бизнес-стратегия

"Кінець епохи Бідності"

Кадровый резерв

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) карантин (16729) фотожаба (14756) Черкассы (871) малый бизнес (123) Эпицентр (38) Бондаренко Анатолий (58) Ермак Андрей (1314)
+94
05.05.2020 20:21
+81
05.05.2020 20:16
+79
05.05.2020 20:23
05.05.2020 20:14
05.05.2020 20:16
05.05.2020 20:18
05.05.2020 21:17
Неблаговидные инсинуации маргинально-криминальных элементов,сторонников лживой теории зелёного всемирного предательства
05.05.2020 20:18
05.05.2020 23:28
Политическая мафия никогда не откладывает яйца в одну корзину.Её можно сравнить с сорокой..Политических маргиналов полно и внутри СН.И по голосованиям это ярко видно.Турборежим превратился в Улиту.А новорожденная миллионерка злыгалась со своими гнобителями ради меркантильных интересов.
06.05.2020 08:42
https://zn.ua/world/lukashenko-priglasil-zelenskogo-na-parad-pobedy-v-minsk-353298_.html Лукашенко пригласил Зеленского на парад Победы в Минск ...вот глупец,Украина давно уже не колония Московии,а Президент Зеленский может только от 95 квартала на рояле сыграть и в маске
05.05.2020 20:19
Он уже понял - на чьей стороне Моника...
05.05.2020 21:18
https://storage1.censor.net/images/d/1/9/3/d193a20d658f2f2476a65d49c8fc13b9/595x480.jpg - От чего умер? - От неустанной заботы партииИправительства!
05.05.2020 20:20
От братвы.
Велюр и Епицентр...
05.05.2020 21:20
...
05.05.2020 20:20
05.05.2020 20:21
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
05.05.2020 20:32
05.05.2020 20:23
Черкассы месяц Май
05.05.2020 20:29
05.05.2020 20:25
05.05.2020 20:26
Да,называется найдите хоть одно отличие...
05.05.2020 21:18
...
05.05.2020 20:27
Пуйло в бункері на балконі?! Крєатівнєнько... А чєм жеж наша бубачька відповість?! Оман нє прєдлагать!
05.05.2020 20:35
https://images.cnscdn.com/images/6/4/6/9/64694fd6d33f177c110a033083724575/original.jpgКиев май месяцhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1154899081528846&set=p.1154899081528846&type=3&av=100010262946037&eav=AfbBDb4BD9nDV_eEg_wyHgsC_Mp2-1F2Hbi9q4Bt2A98XRfH0waI8efQl904w890TcE Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5803 Москва май месяц
05.05.2020 20:28
кадровый резерв это сильно!)
не в бровь а в глаз....
05.05.2020 20:34
05.05.2020 20:37
05.05.2020 20:46
05.05.2020 20:50
😂
05.05.2020 21:47
Не смешно .
Судя по этим жабам , вирус разработал и внедрил лично Зеленский .
Вероятно , с целью опорочить медицинские почти реформы Пэдра .
А это не так .
05.05.2020 20:58
навряд его работа
судя по всему он даже обосратся нормально не может
а тут нужны мозги)))
так что точно не он
05.05.2020 21:11
05.05.2020 21:37
05.05.2020 21:03
05.05.2020 21:21
украду, с вашего позволения? )
06.05.2020 13:33
Да хоть все стенки разрешаю обклеить..., а так-же распечатать в 100000 экземпляров.
06.05.2020 14:04
Що, ковбасить?
05.05.2020 21:57
Лучший раздел на цензоре.
05.05.2020 21:44
05.05.2020 22:09
Хто хоче купити мажорному чаду Податкову, чи Митницю звертатись до молодшого брата Єрмака. Зелені владарі нагадують ханського імператора Китаю Хуань-ді Лін-ді , який профукав всю казну, економіку, проте любив добре поїсти і мати численний дорогущий гарем, а коштів не хватала на гульбу і п'янки, тому почав посади продавати за допомогою євнухів всім бажаючим баригам, а закінчилось це великим народним повстанням жовтих пов'язок і смутою на десятиліття.
06.05.2020 07:03
Фотожаби це круто. А пам'ятає пан Бутусов, як топив Порошенка і рекламував "новое лицо" в політиці? Як за Коломигу драв глотку? Це ваша відповідальність теж, і дуже велика, за цей безлад.
06.05.2020 21:10
 
 