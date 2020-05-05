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Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв "слуг народу", перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв слуг народу, перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

... від колег

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Черкас Бондаренко: Міська влада з поліцією закривала "Епіцентр", але через день він відкрився

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин не пом'якшили б, якби підприємці не вийшли на протест, - Порошенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники малого бізнесу протестували у Львові: "Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома". ФОТОрепортаж

Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв слуг народу, перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Може у Путіна запитати?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звернення Зеленського: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському, Дмитруку, Леонову треба подивитися заяву згорілого в Будинку профспілок Кушнарьова, перш ніж шкодувати про "жертви", - Бутусов. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закревська відповіла Зеленському: Підозрюваний в організації подій 2 травня в Одесі - росіянин Фомінов. ФОТО

Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв слуг народу, перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Картина "Ну хоть Май"

Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв слуг народу, перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

...спить натомлене місто мирним, лагідним сном ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Івано-Франківська Марцінків підтримав мера Черкас Бондаренка: "Карантин один для всіх"

Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв слуг народу, перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

"Полум'яний привіт"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський передав меру Черкас Бондаренку "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ

Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв слуг народу, перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Бізнес-стратегія

Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв слуг народу, перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

"Кінець епохи Бідності"

Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв слуг народу, перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Кадровий резерв

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) карантин (18172) фотожаба (14020) Черкаси (568) малий бізнес (283) Епіцентр (75) Бондаренко Анатолій (58) Єрмак Андрій (1391)


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Топ коментарі
+94
Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6743
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05.05.2020 20:21 Відповісти
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Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4505
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05.05.2020 20:16 Відповісти
+79
Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1720
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05.05.2020 20:23 Відповісти
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Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа" . Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7349
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05.05.2020 20:14 Відповісти
Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4505
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05.05.2020 20:16 Відповісти
Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1091
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05.05.2020 20:18 Відповісти
Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв "слуг народу", перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1715
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05.05.2020 21:17 Відповісти
Неблаговидные инсинуации маргинально-криминальных элементов,сторонников лживой теории зелёного всемирного предательства
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05.05.2020 20:18 Відповісти
Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв "слуг народу", перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1963
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05.05.2020 23:28 Відповісти
Политическая мафия никогда не откладывает яйца в одну корзину.Её можно сравнить с сорокой..Политических маргиналов полно и внутри СН.И по голосованиям это ярко видно.Турборежим превратился в Улиту.А новорожденная миллионерка злыгалась со своими гнобителями ради меркантильных интересов.
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06.05.2020 08:42 Відповісти
https://zn.ua/world/lukashenko-priglasil-zelenskogo-na-parad-pobedy-v-minsk-353298_.html Лукашенко пригласил Зеленского на парад Победы в Минск ...вот глупец,Украина давно уже не колония Московии,а Президент Зеленский может только от 95 квартала на рояле сыграть и в маске
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05.05.2020 20:19 Відповісти
Он уже понял - на чьей стороне Моника...
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05.05.2020 21:18 Відповісти
https://storage1.censor.net/images/d/1/9/3/d193a20d658f2f2476a65d49c8fc13b9/595x480.jpg - От чего умер? - От неустанной заботы партииИправительства!
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05.05.2020 20:20 Відповісти
Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв "слуг народу", перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9466

От братвы.
Велюр и Епицентр...
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05.05.2020 21:20 Відповісти
Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6147

...
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05.05.2020 20:20 Відповісти
Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6743
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05.05.2020 20:21 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.05.2020 20:32 Відповісти
Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1720
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05.05.2020 20:23 Відповісти
Черкассы месяц Май
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05.05.2020 20:29 Відповісти
Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8476
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05.05.2020 20:25 Відповісти
Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8854
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05.05.2020 20:26 Відповісти
Да,называется найдите хоть одно отличие...
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05.05.2020 21:18 Відповісти
Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2433

...
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05.05.2020 20:27 Відповісти
Пуйло в бункері на балконі?! Крєатівнєнько... А чєм жеж наша бубачька відповість?! Оман нє прєдлагать!
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05.05.2020 20:35 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/6/4/6/9/64694fd6d33f177c110a033083724575/original.jpgКиев май месяцhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1154899081528846&set=p.1154899081528846&type=3&av=100010262946037&eav=AfbBDb4BD9nDV_eEg_wyHgsC_Mp2-1F2Hbi9q4Bt2A98XRfH0waI8efQl904w890TcE Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5803 Москва май месяц
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05.05.2020 20:28 Відповісти
кадровый резерв это сильно!)
не в бровь а в глаз....
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05.05.2020 20:34 Відповісти
Современная бизнес-стратегия, кадровый резерв "слуг народа", перспектива для предпринимателей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9324
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05.05.2020 20:37 Відповісти
Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв "слуг народу", перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8257
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05.05.2020 20:46 Відповісти
Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв "слуг народу", перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5732
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05.05.2020 20:50 Відповісти
😂
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05.05.2020 21:47 Відповісти
Не смешно .
Судя по этим жабам , вирус разработал и внедрил лично Зеленский .
Вероятно , с целью опорочить медицинские почти реформы Пэдра .
А это не так .
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05.05.2020 20:58 Відповісти
навряд его работа
судя по всему он даже обосратся нормально не может
а тут нужны мозги)))
так что точно не он
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05.05.2020 21:11 Відповісти
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05.05.2020 21:37 Відповісти
Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв "слуг народу", перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3818
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05.05.2020 21:03 Відповісти
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05.05.2020 21:21 Відповісти
украду, с вашего позволения? )
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06.05.2020 13:33 Відповісти
Да хоть все стенки разрешаю обклеить..., а так-же распечатать в 100000 экземпляров.
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06.05.2020 14:04 Відповісти
Що, ковбасить?
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05.05.2020 21:57 Відповісти
Лучший раздел на цензоре.
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05.05.2020 21:44 Відповісти
Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв "слуг народу", перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2029
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05.05.2020 22:09 Відповісти
Хто хоче купити мажорному чаду Податкову, чи Митницю звертатись до молодшого брата Єрмака. Зелені владарі нагадують ханського імператора Китаю Хуань-ді Лін-ді , який профукав всю казну, економіку, проте любив добре поїсти і мати численний дорогущий гарем, а коштів не хватала на гульбу і п'янки, тому почав посади продавати за допомогою євнухів всім бажаючим баригам, а закінчилось це великим народним повстанням жовтих пов'язок і смутою на десятиліття.
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06.05.2020 07:03 Відповісти
Фотожаби це круто. А пам'ятає пан Бутусов, як топив Порошенка і рекламував "новое лицо" в політиці? Як за Коломигу драв глотку? Це ваша відповідальність теж, і дуже велика, за цей безлад.
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06.05.2020 21:10 Відповісти
 
 