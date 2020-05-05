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Сучасна бізнес-стратегія, кадровий резерв "слуг народу", перспектива для підприємців. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
... від колег
Може у Путіна запитати?
Картина "Ну хоть Май"
...спить натомлене місто мирним, лагідним сном ...
"Полум'яний привіт"
Бізнес-стратегія
"Кінець епохи Бідності"
Кадровий резерв
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Топ коментарі
+94 саша паламарчук
показати весь коментар05.05.2020 20:21 Відповісти Посилання
+81 саша паламарчук
показати весь коментар05.05.2020 20:16 Відповісти Посилання
+79 кацахол
показати весь коментар05.05.2020 20:23 Відповісти Посилання
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От братвы.
Велюр и Епицентр...
...
...
не в бровь а в глаз....
Судя по этим жабам , вирус разработал и внедрил лично Зеленский .
Вероятно , с целью опорочить медицинские почти реформы Пэдра .
А это не так .
судя по всему он даже обосратся нормально не может
а тут нужны мозги)))
так что точно не он