Мужчина угрожает взорвать ресторан под Львовом. ФОТОрепортаж
Мужчина зашел в ресторан в г. Винники и заявил, что у него с собой граната и что он собирается ее взорвать.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Сегодня, 12 мая, около 19.30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что гранату и может ее взорвать. В то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был в помещении, вышли", — сообщили в полиции.
На месте работают эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.
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Дорогу возле ресторана перекрыли, автомобили и пешеходов не пропускают.
Правоохранители ведут переговоры с мужчиной, чтобы не допустить взрыва.
Винники — город районного значения во Львовской области, граничит со Львовом.
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пхдц..а треба лишень одного снайпера і вже всі давно б забули про це непорозуміння.
(только ремонт в той ресторации...кухня не работает))))
ну так...пригласите.. даже не снайпера, а специалиста по отстрелу бешеных собак (там у него есть чем пальнуть, чтоб уснуло)
а ресторация в жилом доме или это все ресторанный комплекс? т.е людей эвакуировать надо?
(хоча в останні роки...граната перестає бути чимось...оригінальним...у кишенях нетверезих або...трохи не при собі... хлопців)