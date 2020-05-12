Мужчина угрожает взорвать ресторан под Львовом. ФОТОрепортаж

Мужчина зашел в ресторан в г. Винники и заявил, что у него с собой граната и что он собирается ее взорвать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 12 мая, около 19.30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что гранату и может ее взорвать. В то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был в помещении, вышли", — сообщили в полиции.

На месте работают эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

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Дорогу возле ресторана перекрыли, автомобили и пешеходов не пропускают.

Правоохранители ведут переговоры с мужчиной, чтобы не допустить взрыва.

Винники — город районного значения во Львовской области, граничит со Львовом.

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