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Новости Фото Будни полиции
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Мужчина угрожает взорвать ресторан под Львовом. ФОТОрепортаж

Мужчина зашел в ресторан в г. Винники и заявил, что у него с собой граната и что он собирается ее взорвать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 12 мая, около 19.30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что гранату и может ее взорвать. В то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был в помещении, вышли", — сообщили в полиции.

На месте работают эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

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Дорогу возле ресторана перекрыли, автомобили и пешеходов не пропускают.

Правоохранители ведут переговоры с мужчиной, чтобы не допустить взрыва.

Винники — город районного значения во Львовской области, граничит со Львовом.

Также на Цензор.НЕТ: В киевской многоэтажке взорвалась граната: двое пострадавших, - полиция. ФОТО

Мужчина угрожает взорвать ресторан под Львовом 01
Мужчина угрожает взорвать ресторан под Львовом 02
Мужчина угрожает взорвать ресторан под Львовом 03
Мужчина угрожает взорвать ресторан под Львовом 04
Мужчина угрожает взорвать ресторан под Львовом 05

Автор: 

взрыв (6828) Львов (4607) Нацполиция (16608) рестораны (279) Львовская область (2958)


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Топ комментарии
+8
А це ідея! Дати йому тарілку борща і шматок сала з цибулею! Якщо втримається і не буде їсти, то він справжній терорист🤫
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12.05.2020 23:20 Ответить
+6
не в тот ресторан зашел.............
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12.05.2020 23:01 Ответить
+4
С Велюром перепутал.
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13.05.2020 01:22 Ответить
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не в тот ресторан зашел.............
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12.05.2020 23:01 Ответить
Застрелити )(уя.
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12.05.2020 23:17 Ответить
С Велюром перепутал.
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13.05.2020 01:22 Ответить
Одразу кілька питань до нього. Ви мусульманин, бо тут вважають, що терористи виключно мусульмани? Що вам треба у цьому ресторані? Може вам треба лікуватися?
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12.05.2020 23:02 Ответить
если бы мусульманин, то сразу взорвал бы а не разводил сопли. А раз никто не пострадал - то 100% не мусульманин.
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13.05.2020 00:40 Ответить
"эпоха достатку" как пить дать! уже свободно на лишние деньги покупают гранаты
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12.05.2020 23:15 Ответить
На месте работают эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

==================
пхдц..а треба лишень одного снайпера і вже всі давно б забули про це непорозуміння.
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12.05.2020 23:13 Ответить
работой должны все свои быть обеспечены, " а вы идите и устраивайтесь на суперсовременные новейшие рабочие места с оплатой в 10000 грн - лопата и асфальт - и вперед"
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12.05.2020 23:18 Ответить
Дайте человеку покушать
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12.05.2020 23:17 Ответить
селедки?
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12.05.2020 23:19 Ответить
Шо попросит пусть дадут и пусть идёт.
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12.05.2020 23:20 Ответить
согласен - клиент всегда прав )))
(только ремонт в той ресторации...кухня не работает))))
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12.05.2020 23:26 Ответить
А це ідея! Дати йому тарілку борща і шматок сала з цибулею! Якщо втримається і не буде їсти, то він справжній терорист🤫
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12.05.2020 23:20 Ответить
Какая разніца.
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12.05.2020 23:17 Ответить
все вышли?
ну так...пригласите.. даже не снайпера, а специалиста по отстрелу бешеных собак (там у него есть чем пальнуть, чтоб уснуло)
а ресторация в жилом доме или это все ресторанный комплекс? т.е людей эвакуировать надо?
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12.05.2020 23:19 Ответить
Мабуть це психічнохвора людина.
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12.05.2020 23:22 Ответить
вот поэтому снайпера и не надо...
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12.05.2020 23:27 Ответить
Якби мого родича туди🤫 То він би пішов додому, як теля.
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12.05.2020 23:28 Ответить
і все ж таки ... певно має якусь причину для такої поведінки... шось же йому треба?
(хоча в останні роки...граната перестає бути чимось...оригінальним...у кишенях нетверезих або...трохи не при собі... хлопців)
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12.05.2020 23:32 Ответить
Причина завжди є, але при таких погрозах висувають вимоги. Зараз багато невідомо, але такі дії нагадують шизофренію. Тому йому потрібна госпіталізація у відповідну лікарню.
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12.05.2020 23:35 Ответить
так...але якщо загострення хвороби то він зовсім не конролює свої дії...(і де ж він взяв гранату)
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12.05.2020 23:42 Ответить
Дійсно, що він себе не контролює. Але такі хворі слухають лікарів психіатрів, які вміють ними командувати через ті речі, які вони ще чують. А гранату міг привести його родич з Донбасу. Мій добрий знайомий розгулював по Києву із зброєю. Ніхто не зупинив🤐
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12.05.2020 23:50 Ответить
перепутал с велюром
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12.05.2020 23:28 Ответить
Алег Валерьявіч?
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12.05.2020 23:52 Ответить
Чувак прав,шо за ремонты на...,где зрачка на вынос с сегодняшнего дня?
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13.05.2020 00:11 Ответить
Зрачки на вынос?) Да вы гурман))))
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13.05.2020 01:28 Ответить
Лучше бы приехал в Киев и подорвал Велюр,когда там Слуги народу на совещание съехались.
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13.05.2020 01:21 Ответить
А ЧТО КСТАТИ СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ ВО ВРЕМЯ ВИРУСА !? ГДЕ ОНИ ДЕНЬГИ БЕРУТ !?)
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13.05.2020 06:21 Ответить
Ті що хочуть взірвати просто взривають без лишніх слів.Тут недоговорюють що цей чоловік хотів від власника цього ресторану.В чомусь вони не поділили життєву стежку.
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13.05.2020 08:11 Ответить
 
 