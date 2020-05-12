Чоловік погрожує підірвати ресторан під Львовом. ФОТОрепортаж

Чоловік зайшов до ресторану в м.Винники і заявив, що у нього з собою граната і що він збирається її підірвати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 12 травня, близько 19.30 в один із закладів громадського харчування в місті Винники зайшов невідомий чоловік, який заявив, що має гранату і може її підірвати. На той час у ресторані здійснювалися ремонтні роботи, тому всі, хто був у приміщенні, вийшли", - повідомили в поліції.

На місці працюють експерти-вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські і рятувальники.

Дорогу біля ресторану перекрили, автомобілі і пішоходів не пропускають.

Правоохоронці ведуть переговори з чоловіком, щоб не допустити вибуху.

Винники - місто районного значення у Львівській області, межує зі Львовом.

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