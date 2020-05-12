Чоловік погрожує підірвати ресторан під Львовом. ФОТОрепортаж
Чоловік зайшов до ресторану в м.Винники і заявив, що у нього з собою граната і що він збирається її підірвати.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
"Сьогодні, 12 травня, близько 19.30 в один із закладів громадського харчування в місті Винники зайшов невідомий чоловік, який заявив, що має гранату і може її підірвати. На той час у ресторані здійснювалися ремонтні роботи, тому всі, хто був у приміщенні, вийшли", - повідомили в поліції.
На місці працюють експерти-вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські і рятувальники.
Дорогу біля ресторану перекрили, автомобілі і пішоходів не пропускають.
Правоохоронці ведуть переговори з чоловіком, щоб не допустити вибуху.
Винники - місто районного значення у Львівській області, межує зі Львовом.
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пхдц..а треба лишень одного снайпера і вже всі давно б забули про це непорозуміння.
(только ремонт в той ресторации...кухня не работает))))
ну так...пригласите.. даже не снайпера, а специалиста по отстрелу бешеных собак (там у него есть чем пальнуть, чтоб уснуло)
а ресторация в жилом доме или это все ресторанный комплекс? т.е людей эвакуировать надо?
(хоча в останні роки...граната перестає бути чимось...оригінальним...у кишенях нетверезих або...трохи не при собі... хлопців)