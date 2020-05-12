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Новини Фото Будні поліції
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Чоловік погрожує підірвати ресторан під Львовом. ФОТОрепортаж

Чоловік зайшов до ресторану в м.Винники і заявив, що у нього з собою граната і що він збирається її підірвати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 12 травня, близько 19.30 в один із закладів громадського харчування в місті Винники зайшов невідомий чоловік, який заявив, що має гранату і може її підірвати. На той час у ресторані здійснювалися ремонтні роботи, тому всі, хто був у приміщенні, вийшли", - повідомили в поліції.

На місці працюють експерти-вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські і рятувальники.

Дорогу біля ресторану перекрили, автомобілі і пішоходів не пропускають.

Правоохоронці ведуть переговори з чоловіком, щоб не допустити вибуху.

Винники - місто районного значення у Львівській області, межує зі Львовом.

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Чоловік погрожує підірвати ресторан під Львовом 01
Чоловік погрожує підірвати ресторан під Львовом 02
Чоловік погрожує підірвати ресторан під Львовом 03
Чоловік погрожує підірвати ресторан під Львовом 04
Чоловік погрожує підірвати ресторан під Львовом 05

Автор: 

вибух (4461) Львів (3071) Нацполіція (15173) ресторани (334) Львівська область (2428)


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Топ коментарі
+8
А це ідея! Дати йому тарілку борща і шматок сала з цибулею! Якщо втримається і не буде їсти, то він справжній терорист🤫
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12.05.2020 23:20
+6
не в тот ресторан зашел.............
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12.05.2020 23:01
+4
С Велюром перепутал.
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13.05.2020 01:22
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не в тот ресторан зашел.............
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12.05.2020 23:01 Відповісти
Застрелити )(уя.
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12.05.2020 23:17 Відповісти
С Велюром перепутал.
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13.05.2020 01:22 Відповісти
Одразу кілька питань до нього. Ви мусульманин, бо тут вважають, що терористи виключно мусульмани? Що вам треба у цьому ресторані? Може вам треба лікуватися?
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12.05.2020 23:02 Відповісти
если бы мусульманин, то сразу взорвал бы а не разводил сопли. А раз никто не пострадал - то 100% не мусульманин.
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13.05.2020 00:40 Відповісти
"эпоха достатку" как пить дать! уже свободно на лишние деньги покупают гранаты
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12.05.2020 23:15 Відповісти
На месте работают эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

==================
пхдц..а треба лишень одного снайпера і вже всі давно б забули про це непорозуміння.
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12.05.2020 23:13 Відповісти
работой должны все свои быть обеспечены, " а вы идите и устраивайтесь на суперсовременные новейшие рабочие места с оплатой в 10000 грн - лопата и асфальт - и вперед"
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12.05.2020 23:18 Відповісти
Дайте человеку покушать
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12.05.2020 23:17 Відповісти
селедки?
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12.05.2020 23:19 Відповісти
Шо попросит пусть дадут и пусть идёт.
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12.05.2020 23:20 Відповісти
согласен - клиент всегда прав )))
(только ремонт в той ресторации...кухня не работает))))
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12.05.2020 23:26 Відповісти
А це ідея! Дати йому тарілку борща і шматок сала з цибулею! Якщо втримається і не буде їсти, то він справжній терорист🤫
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12.05.2020 23:20 Відповісти
Какая разніца.
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12.05.2020 23:17 Відповісти
все вышли?
ну так...пригласите.. даже не снайпера, а специалиста по отстрелу бешеных собак (там у него есть чем пальнуть, чтоб уснуло)
а ресторация в жилом доме или это все ресторанный комплекс? т.е людей эвакуировать надо?
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12.05.2020 23:19 Відповісти
Мабуть це психічнохвора людина.
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12.05.2020 23:22 Відповісти
вот поэтому снайпера и не надо...
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12.05.2020 23:27 Відповісти
Якби мого родича туди🤫 То він би пішов додому, як теля.
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12.05.2020 23:28 Відповісти
і все ж таки ... певно має якусь причину для такої поведінки... шось же йому треба?
(хоча в останні роки...граната перестає бути чимось...оригінальним...у кишенях нетверезих або...трохи не при собі... хлопців)
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12.05.2020 23:32 Відповісти
Причина завжди є, але при таких погрозах висувають вимоги. Зараз багато невідомо, але такі дії нагадують шизофренію. Тому йому потрібна госпіталізація у відповідну лікарню.
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12.05.2020 23:35 Відповісти
так...але якщо загострення хвороби то він зовсім не конролює свої дії...(і де ж він взяв гранату)
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12.05.2020 23:42 Відповісти
Дійсно, що він себе не контролює. Але такі хворі слухають лікарів психіатрів, які вміють ними командувати через ті речі, які вони ще чують. А гранату міг привести його родич з Донбасу. Мій добрий знайомий розгулював по Києву із зброєю. Ніхто не зупинив🤐
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12.05.2020 23:50 Відповісти
перепутал с велюром
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12.05.2020 23:28 Відповісти
Алег Валерьявіч?
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12.05.2020 23:52 Відповісти
Чувак прав,шо за ремонты на...,где зрачка на вынос с сегодняшнего дня?
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13.05.2020 00:11 Відповісти
Зрачки на вынос?) Да вы гурман))))
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13.05.2020 01:28 Відповісти
Лучше бы приехал в Киев и подорвал Велюр,когда там Слуги народу на совещание съехались.
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13.05.2020 01:21 Відповісти
А ЧТО КСТАТИ СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ ВО ВРЕМЯ ВИРУСА !? ГДЕ ОНИ ДЕНЬГИ БЕРУТ !?)
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13.05.2020 06:21 Відповісти
Ті що хочуть взірвати просто взривають без лишніх слів.Тут недоговорюють що цей чоловік хотів від власника цього ресторану.В чомусь вони не поділили життєву стежку.
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13.05.2020 08:11 Відповісти
 
 