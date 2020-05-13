Автоперевозчики протестуют в центре Киева, требуют возобновления междугородних перевозок (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Владельцы автобусных компаний, занимающихся междугородними и международными перевозками, в центре Киева требуют от правительства возобновить междугороднее и международное автобусное сообщение, остановленное на период карантина.

Более полусотни автобусов заняли Европейскую площадь и Крещатик, оставляя место для дорожного движения, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы хотим жить", "Экономика без транспорта не работает", "У меня нет денег на такси", "Откройте международное сообщение – людям нужна работа", "Прекратите гибридный карантин", "Почему авиачартерам можно, а автобусным – нет?" – такие лозунги выдвигают протестующие.

В связи с акцией перевозчиков в центре столицы усилены меры безопасности, сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Одновременно информируем, что в связи с мерами возможном ограничении дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы… Призываем организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок", - сказано в сообщении полиции.

Полиция ограничила проезд по ул. Грушевского вдоль здания Кабинета Министров. В предыдущие среды там протестовали другие предприниматели, требуя ослабления карантина.

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Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что министерство работает над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу.

Фотографии Олега Богачука





















