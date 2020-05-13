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Автоперевозчики протестуют в центре Киева, требуют возобновления междугородних перевозок (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Владельцы автобусных компаний, занимающихся междугородними и международными перевозками, в центре Киева требуют от правительства возобновить междугороднее и международное автобусное сообщение, остановленное на период карантина.

Более полусотни автобусов заняли Европейскую площадь и Крещатик, оставляя место для дорожного движения, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы хотим жить", "Экономика без транспорта не работает", "У меня нет денег на такси", "Откройте международное сообщение – людям нужна работа", "Прекратите гибридный карантин", "Почему авиачартерам можно, а автобусным – нет?" – такие лозунги выдвигают протестующие.

В связи с акцией перевозчиков в центре столицы усилены меры безопасности, сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Одновременно информируем, что в связи с мерами возможном ограничении дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы… Призываем организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок", - сказано в сообщении полиции.

Полиция ограничила проезд по ул. Грушевского вдоль здания Кабинета Министров. В предыдущие среды там протестовали другие предприниматели, требуя ослабления карантина.

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Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что министерство работает над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу.

Фотографии Олега Богачука

Автоперевозчики протестуют в центре Киева, требуют возобновления междугородних перевозок (обновлено) 01
Автоперевозчики протестуют в центре Киева, требуют возобновления междугородних перевозок (обновлено) 02
Автоперевозчики протестуют в центре Киева, требуют возобновления междугородних перевозок (обновлено) 03
Автоперевозчики протестуют в центре Киева, требуют возобновления междугородних перевозок (обновлено) 04
Автоперевозчики протестуют в центре Киева, требуют возобновления междугородних перевозок (обновлено) 05
Автоперевозчики протестуют в центре Киева, требуют возобновления междугородних перевозок (обновлено) 06
Автоперевозчики протестуют в центре Киева, требуют возобновления междугородних перевозок (обновлено) 07
Автоперевозчики протестуют в центре Киева, требуют возобновления междугородних перевозок (обновлено) 08
Автоперевозчики протестуют в центре Киева, требуют возобновления междугородних перевозок (обновлено) 09
Автоперевозчики протестуют в центре Киева, требуют возобновления междугородних перевозок (обновлено) 10
Автоперевозчики протестуют в центре Киева, требуют возобновления междугородних перевозок (обновлено) 11

Автор: 

карантин (16729) Киев (25796) перевозки (519) Нацполиция (16608) протест (5871) транспорт (1760) Богачук Олег (1462) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Владельцы автобусных компаний, занимающихся междугородними и международными перевозками
Далі не треба, я навіть знаю за кого вони та водії тих компаній голосували. ХавайТе!
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13.05.2020 10:59 Ответить
+12
Это те, которые АТОшников из автобусов выгоняют?
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13.05.2020 11:01 Ответить
+11
Это не владельцы, а обычные водители, которых выгнали на протест. Владельцы ездят на черных крузаках и лексусах, и получают львиную долю барышей от перевозки украинцев по дорогим билетам на 20-летних дымящихся скотовозах, купленных б/у из Европы.
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13.05.2020 10:56 Ответить
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Это не владельцы, а обычные водители, которых выгнали на протест. Владельцы ездят на черных крузаках и лексусах, и получают львиную долю барышей от перевозки украинцев по дорогим билетам на 20-летних дымящихся скотовозах, купленных б/у из Европы.
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13.05.2020 10:56 Ответить
крузак и лексус самые голимые машины в нашей стране...
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13.05.2020 11:15 Ответить
а какая разніца?
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13.05.2020 11:17 Ответить
И что бы маршруточку можно было как раньше, битком, как до карантина, а то бензин в соседней теме подешевел аж на 5 грн, а им денег все равно не хватает , хотя маршрутки на газу и о чем это я ваще
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13.05.2020 10:57 Ответить
Владельцы автобусных компаний, занимающихся междугородними и международными перевозками
Далі не треба, я навіть знаю за кого вони та водії тих компаній голосували. ХавайТе!
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13.05.2020 10:59 Ответить


Автоперевозчики протестуют в центре Киева, требуют возобновления междугородних перевозок - Цензор.НЕТ 8087
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13.05.2020 11:00 Ответить
Жостко... и както... слишком уж реалистично
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13.05.2020 13:45 Ответить
Это те, которые АТОшников из автобусов выгоняют?
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13.05.2020 11:01 Ответить
Еще одни не понимают что ограничения будут снимать постепенно, вчера протестовала культурная богема, требовали разрешить массовые мероприятия типа концертов и спектаклей.
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13.05.2020 11:06 Ответить
Похоже массовок будет много...
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13.05.2020 11:18 Ответить
та пусть ездят....сами без нормальных адекватных людей...которые от вируса спасаются..
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13.05.2020 11:12 Ответить
Это правильно. Я щитаю, что кто хочет спасаться от чегото - имеет полное право, пусть спасается как хочет, только в рамках закона, а кому нужно работать и жить - тоже имеет полное право.
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13.05.2020 13:51 Ответить
Интересно, а где собираются протестующие авиаперевозчики, уже продавшие билеты с 23 мая? И где несчастная МАУ, ожидающая мощных вливаний из бюджетного корыта, чтобы спасти компании бабу Бени от банкротства? И где сотни контрагентов МАУ, которым она задолжала сотни (!) миллионов долларов? И где сотни тысяч клиентов МАУ, SkyUp, которым эти милые компании отказываются возвращать деньги за невыполненные полеты?
К сожалению, ответ прост: банде зеленой шмаркли до этих вопросов, до долгов, до обманутых клиентов нет никакого дела!
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13.05.2020 11:34 Ответить
надо чтобы к ним присоединился городской транспорт. правительство аферистов должно уйти
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13.05.2020 11:50 Ответить
Бей буржуинов!!!
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13.05.2020 12:28 Ответить
Правильно! Дайош, как в Испании по тыще трупов в день!
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13.05.2020 15:53 Ответить
А че по тыще,может по миллиону?зачем мелочиться! Не все семьи живут рядом и как помочь? А да государство поможет!
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13.05.2020 19:28 Ответить
на танках с оружием туда надо ехать протестовать
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13.05.2020 19:44 Ответить
То есть почти 2 месяца карантина козе под хвост,благодаря этим барыгам желающим подзаработать.
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13.05.2020 20:48 Ответить
А коли вони без причини піднімають тарифи на проїзд, домовляючись між собою, мотивуючи, шо мало не у збиток собі працюють. То тепер хай без причини посидять вдома. Без збитку.
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14.05.2020 20:57 Ответить
 
 