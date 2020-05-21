Полтонны фальсифицированных антисептиков изъяли на Волыни, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Волынские правоохранители изъяли более 0,5 т контрафактного антисептика во время обыска на одном из складов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области, под ее процессуальным руководством работники УСБУ в области в рамках расследования уголовного производства о незаконных сделках с подакцизными товарами и марками акцизного налога, а также приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте фальсифицированных лекарственных средств (ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч.2 ст. 321-1 УК Украины) провели санкционированный судом обыск в складском помещении в одном из сел Киверцовского района.
В ходе обыска изъято более 0,5 т контрафактного антисептика, а также большое количество моющих и дезинфицирующих средств известных европейских брендов.
Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, решается вопрос об аресте изъятого имущества и назначении ряда экспертиз, устанавливаются механизмы сбыта фальсифицированных товаров.
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Школьник статью писал.
Кстати....., а за продажу всех масок, перед короной КТО - ТО ОТВЕТИЛ? Я ПРОПУСТИЛА ИНФОРМАЦИЮ?