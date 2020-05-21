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Полтонны фальсифицированных антисептиков изъяли на Волыни, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Волынские правоохранители изъяли более 0,5 т контрафактного антисептика во время обыска на одном из складов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области, под ее процессуальным руководством работники УСБУ в области в рамках расследования уголовного производства о незаконных сделках с подакцизными товарами и марками акцизного налога, а также приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте фальсифицированных лекарственных средств (ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч.2 ст. 321-1 УК Украины) провели санкционированный судом обыск в складском помещении в одном из сел Киверцовского района.

В ходе обыска изъято более 0,5 т контрафактного антисептика, а также большое количество моющих и дезинфицирующих средств известных европейских брендов.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, решается вопрос об аресте изъятого имущества и назначении ряда экспертиз, устанавливаются механизмы сбыта фальсифицированных товаров.

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Полтонны фальсифицированных антисептиков изъяли на Волыни, - прокуратура 01
Полтонны фальсифицированных антисептиков изъяли на Волыни, - прокуратура 02
Полтонны фальсифицированных антисептиков изъяли на Волыни, - прокуратура 03
Полтонны фальсифицированных антисептиков изъяли на Волыни, - прокуратура 04

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Полтонны фальсифицированных антисептиков изъяли на Волыни, - прокуратура 05
Полтонны фальсифицированных антисептиков изъяли на Волыни, - прокуратура 06

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Автор: 

правоохранительные органы (2970) прокуратура (5011) СБУ (19893) силовики (2798) антисептик (22) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+3
Контрафактный не есть фальсифицированный.
Школьник статью писал.
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21.05.2020 00:52
+2
Порошенко не платит налоги на 5-ом канале и украденной фабрике Карла Маркса,а почему другие должны платить?
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21.05.2020 01:09
+2
Полтонны фальсифицированных антисептиков изъяли на Волыни, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6503
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21.05.2020 01:55
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Правила форума Совет форумчан
Рецепти антисептиків не є складними і тому незрозуміло чому без експертизи про них написали, що вони фальсифіковані?
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21.05.2020 00:37 Ответить
та ніхто там не перевіряв якість ,просто зловили на несплаті податків.
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21.05.2020 00:45 Ответить
На несплаті відкату?
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21.05.2020 05:30 Ответить
Контрафактный не есть фальсифицированный.
Школьник статью писал.
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21.05.2020 00:52 Ответить
Порошенко не платит налоги на 5-ом канале и украденной фабрике Карла Маркса,а почему другие должны платить?
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21.05.2020 01:09 Ответить
Вы в налоговой работаете? Информация достоверная? Тогда,немедленно, подавайте документы в Гаагу....
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21.05.2020 01:18 Ответить
Полтонны фальсифицированных антисептиков изъяли на Волыни, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6503
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21.05.2020 01:55 Ответить
Надо проверит ингридиенты и если всё соответствует нормам -- РАЗДАТЬ НАСЕЛЕНИЮ,а не сидеть на куче необходимого ... А параллельно" ведите свои дела" и "возбуждайтесь"..
Кстати....., а за продажу всех масок, перед короной КТО - ТО ОТВЕТИЛ? Я ПРОПУСТИЛА ИНФОРМАЦИЮ?
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21.05.2020 01:14 Ответить
Вот это ко-вирус дал! Ребята раствор боярышника пили, а теперь контра- и просто фактные антисептики примутся!
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21.05.2020 02:11 Ответить
 
 