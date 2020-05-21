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Пів тонни фальсифікованих антисептиків вилучили на Волині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Волинські правоохоронці вилучили понад 0,5 т контрафактного антисептика під час обшуку на одному зі складів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Волинської області, за її процесуального керівництва працівники УСБУ в області в межах розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки з підакцизними товарами та марками акцизного податку, а також придбання, зберігання з метою збуту і збут фальсифікованих лікарських засобів (ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч.2 ст. 321-1 КК України) провели санкціонований судом обшук у складському приміщенні в одному із сіл Ківерцівського району.

У ході обшуку вилучено понад 0,5 т контрафактного антисептика, а також велику кількість миючих та дезінфікуючих засобів відомих європейських брендів.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішується питання щодо арешту вилученого майна й призначення низки експертиз та встановлюються механізми збуту фальсифікованих товарів.

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Пів тонни фальсифікованих антисептиків вилучили на Волині, - прокуратура 01
Пів тонни фальсифікованих антисептиків вилучили на Волині, - прокуратура 02
Пів тонни фальсифікованих антисептиків вилучили на Волині, - прокуратура 03
Пів тонни фальсифікованих антисептиків вилучили на Волині, - прокуратура 04

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Пів тонни фальсифікованих антисептиків вилучили на Волині, - прокуратура 05
Пів тонни фальсифікованих антисептиків вилучили на Волині, - прокуратура 06

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Автор: 

Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3676) СБУ (12812) силовики (2514) антисептик (27) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+3
Контрафактный не есть фальсифицированный.
Школьник статью писал.
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21.05.2020 00:52
+2
Порошенко не платит налоги на 5-ом канале и украденной фабрике Карла Маркса,а почему другие должны платить?
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21.05.2020 01:09
+2
Полтонны фальсифицированных антисептиков изъяли на Волыни, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6503
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21.05.2020 01:55
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Рецепти антисептиків не є складними і тому незрозуміло чому без експертизи про них написали, що вони фальсифіковані?
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21.05.2020 00:37 Відповісти
та ніхто там не перевіряв якість ,просто зловили на несплаті податків.
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21.05.2020 00:45 Відповісти
На несплаті відкату?
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21.05.2020 05:30 Відповісти
Контрафактный не есть фальсифицированный.
Школьник статью писал.
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21.05.2020 00:52 Відповісти
Порошенко не платит налоги на 5-ом канале и украденной фабрике Карла Маркса,а почему другие должны платить?
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21.05.2020 01:09 Відповісти
Вы в налоговой работаете? Информация достоверная? Тогда,немедленно, подавайте документы в Гаагу....
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21.05.2020 01:18 Відповісти
Полтонны фальсифицированных антисептиков изъяли на Волыни, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6503
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21.05.2020 01:55 Відповісти
Надо проверит ингридиенты и если всё соответствует нормам -- РАЗДАТЬ НАСЕЛЕНИЮ,а не сидеть на куче необходимого ... А параллельно" ведите свои дела" и "возбуждайтесь"..
Кстати....., а за продажу всех масок, перед короной КТО - ТО ОТВЕТИЛ? Я ПРОПУСТИЛА ИНФОРМАЦИЮ?
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21.05.2020 01:14 Відповісти
Вот это ко-вирус дал! Ребята раствор боярышника пили, а теперь контра- и просто фактные антисептики примутся!
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21.05.2020 02:11 Відповісти
 
 