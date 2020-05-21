Пів тонни фальсифікованих антисептиків вилучили на Волині, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Волинські правоохоронці вилучили понад 0,5 т контрафактного антисептика під час обшуку на одному зі складів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Волинської області, за її процесуального керівництва працівники УСБУ в області в межах розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки з підакцизними товарами та марками акцизного податку, а також придбання, зберігання з метою збуту і збут фальсифікованих лікарських засобів (ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч.2 ст. 321-1 КК України) провели санкціонований судом обшук у складському приміщенні в одному із сіл Ківерцівського району.
У ході обшуку вилучено понад 0,5 т контрафактного антисептика, а також велику кількість миючих та дезінфікуючих засобів відомих європейських брендів.
Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішується питання щодо арешту вилученого майна й призначення низки експертиз та встановлюються механізми збуту фальсифікованих товарів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Школьник статью писал.
Кстати....., а за продажу всех масок, перед короной КТО - ТО ОТВЕТИЛ? Я ПРОПУСТИЛА ИНФОРМАЦИЮ?